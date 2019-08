«Mi exmarido va a salir de la cárcel y ya ha dicho que voy a acabar enterrada» Imagen de archivo de una mujer víctima de violencia sexual. / RICARDO MALDONADO ROZO / EFE Una víctima de violencia de género relata el temor que siente ante la salida del hombre que la agredía y cuenta su lucha por tener protección SARAI BAUSÁN GARCÍA GRANADA Sábado, 3 agosto 2019, 01:19

Carmen sonríe. Habla con su hija Sandra, de 14 años, mientras ambas desayunan tranquilamente en una cafetería de Granada. Las dos el mismo menú: refresco y tostadas. «Es nuestro segundo desayuno, pero es que hemos madrugado mucho. Nos lo merecemos», dicen entre risas. Charlan tranquilas, animadas, aparentemente felices. La estampa que muestran desde lejos podría hacer creer al resto de clientes que son una madre y una hija corrientes con preocupaciones y problema corrientes. Pero esconden mucho miedo tras sus sonrisas impolutas. Y aflora a la superficie con solo dos palabras referidas a una misma persona: 'padre' y 'expareja'.

Habían empezado a curar las heridas físicas y psicológicas que se habían tallado en ellas, pero esta semana volvieron a experimentar ese terror que les paraliza tras una llamada que recibió Carmen en su teléfono. En ella, le comunicaban que el padre de sus dos hijas salía de la cárcel, donde había ingresado por segunda vez tras ser condenado nuevamente por malos tratos hacia ella, y lo haría hoy domingo tras cumplir condena. Su puesta en libertad hace que Carmen tema por su vida y la de sus hijas, porque «le ha dicho a sus familiares y a gente de su alrededor que cuando se acabe la orden de alejamiento, él volverá a la cárcel y yo acabaré en una tumba, porque piensa matarme».

«En ese momento, se me nubló todo. Reviví todo lo que había pasado y solo pensaba en que aún no me habían dicho si podría tener medidas de protección para cuando él salga», explica Carmen –tanto su nombre como el resto de los utilizados en esta información son ficticios ante el temor de las protagonistas a ser reconocidas–. Tras recibir esa llamada, su abogado envió al juzgado un escrito pidiendo para su cliente medidas de protección. Pero cinco días después, cuando la salida de él se iba acercando, aún no habían obtenido respuesta. «Me planté en el juzgado y mi abogado siguió llamando hasta que nos lo solucionaron. Les avisé de que no me iba a mover de allí hasta que le dieran solución a esto. Porque me jugaba que me matasen», relata. Después de mucho luchar, le dijeron que le habían concedido la orden de alejamiento y la protección con agentes de paisano. Además, a él le pondrán una pulsera de seguimiento y ella tendrá un móvil en el que muestra si él está cerca. «Han sido días de temer por si no me ponían protección y sentir que iba a salir de la cárcel e iba a estar desprotegida. Y solo pensaba que iba a matarme y que la gente diría 'pobre', pero nadie había hecho nada para que no me matase», asegura. Pero su miedo no solo está en su pellejo, sino en el de sus propias hijas.

Con solo cuatro años, Sandra tenía que ver y escuchar las palizas que su padre daba a su madre de forma constante. Y la pequeña chinchaba a su hermana pequeña, que apenas era un bebé, para que llorara y así su madre tuviera que ir a cuidarla. «Era lo único que se me ocurría que podía hacer para que mi padre no siguiera pegándole a mi madre, porque sabía que él no iba a venir a ver a la niña», dice la menor.

A sus 14 años, Sandra cuenta los episodios más oscuros que ha vivido con su madre sin que le tiemble la voz. Incluso una sonrisa nerviosa le sale cuando relata recuerdos que se quedarán encallados para siempre en su mente y que han hecho que tenga que acudir semanalmente al psicólogo para ayudarla a superar todo lo vivido. «Es increíblemente fuerte y esto le ha hecho madurar muy rápido y la va a hacer ser una gran mujer, pero no es justo que tenga que pasar por esto. Además, a él le han puesto una orden de alejamiento hacia mí, pero no hacia mis hijas. Mi miedo no es solo que a mí me mate, sino que las coja, se les lleve o haga cualquier cosa para dañarlas», explica la madre.

«No me ha dejado ser niña», asegura con una madurez impropia de su edad Sandra. Ella apenas salía de casa para no dejar a sus padres solos, e intentaba hacer todo lo posible para que el ambiente en el hogar estuviese calmado «para que no apaleara a mi madre, porque cualquier cosa podía alterarle». Y fue ella quien obligó a su madre a denunciar:«Me dijo, no voy a ir a verte al cementerio. O vas tú y denuncias o voy yo y me voy con mi hermana a los servicios sociales y no me vuelves a ver. A ella le debo el haber salido de esto», cuenta Carmen.

Y cuando llegó el día del juicio, ella pidió poder testificar contra su padre. Después de ingresar en prisión, su progenitor siguió mandándoles cartas «haciéndoles maltrato psicológico a las niñas». Además, a pesar de que no podía comunicarse con Carmen, también le escribía a ella para pedirle que volviera con él, que le dejara «volver a camelarme». Decenas de misivas dirigidas a cada una de las niñas y a la madre. «Esto lo denuncié en enero, pero aún no está fechado el juicio», indica la madre.

Doble condena

Carmen conoció al que fue su pareja cuando ella apenas había cumplido la mayoría de edad. La llevaba y traía del instituto. La acompañaba a todos lados. La cuidaba, protegía y mimaba. «Y me conquistó», indica la mujer. Pero, de la noche a la mañana, la idílica imagen acabó. Daba igual qué ocurriese, todo podía ser el detonante de una nueva paliza que podría ser la definitiva. Lo denunció y él acabó en la cárcel cumpliendo condena por violencia de género. Salió y, tras finalizar la orden de alejamiento, volvió a acercarse a Carmen. «Y acabé cayendo de nuevo, porque creía que había cambiado. Pero me equivocaba. Casi me cuesta la vida», afirma la madre.

«Mamá, ¿te acuerdas de cuando te cogió del pelo y te tiró por las escaleras? ¿Y cuándo te puso un cuchillo en el cuello y te rompió una banqueta en la espalda?», relata la menor mientras su madre asiente con la cabeza. «Él aprendió a pegarme y a hacerlo de forma que los moretones no se vieran. Me pegaba patadas en la cabeza, me tiraba del pelo, me golpeaba en los brazos, el pecho y la espalda, justo donde quedaba tapado por la camiseta», recalca la madre. Según relatan madre e hija, todas eran unos 'peleles' a sus órdenes. Fueran cuales fueran las necesidades del cabeza de familia, debían satisfacerle. «A mi madre le obligaba a tener relaciones aunque ella no quisiera y a pesar de que estuviéramos delante nosotras. Una vez estábamos durmiendo en una cama junto a la suya, y los vi. Pero no pude más que taparme y girarme, no podría decir nada», señala la menor. «Daba igual si no me apetecía, no tenía opción», secunda la madre.

El agarrarla del pelo era una tónica general en su relación. Hasta el punto de que Carmen acabó teniendo la cabeza llena de heridas. Por eso, se ha cortado su larga melena para que apenas le llegue a las orejas. «Ahora, me provoca rechazo que alguien me toque el pelo», indica.

«No dejo de temblar y tengo muchísimo miedo porque él ya ha dicho que cuando salga y se acabe la orden de alejamiento, va a matarme. Y tengo miedo de lo que le pueda pasar entonces a mis hijas», indica la granadina. Un terror que ha visto Laura, amiga íntima de Carmen, cada día en sus rostros: «Al principio, cuando le ves los moretones y te dice que es que se ha caído, te lo crees, pero después de un tiempo, ya no tienes duda. Como amiga sufres mucho, porque ves su miedo, el de sus hijas y sabes que alguno de los golpes puede ser el definitivo». Pero su forma de apoyarles es hacerles reír. Obligarlas a soñar, imaginar, olvidar. Ser fuertes y felices. Y no volver a tener miedo. Nunca más. Pase lo que pase.