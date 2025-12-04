El exjefe de la Policía Local niega que se espiara a la exmujer de un agente acusado de maltratarla

José Manuel Jiménez Avilés, el exjefe de la Policía Local de la ciudad de Granada, ha negado hoy ante la jueza que investiga el llamado ' ... caso Viogén' que se espiase a la expareja de un oficial del cuerpo que está incluida en el sistema de seguimiento de víctimas de violencia de género. De hecho, el funcionario en cuestión fue condenado recientemente a dos años y ocho meses de cárcel por maltratar a su exmujer, una sentencia que ha recurrido.

En este sentido, Avilés ha declarado ante la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada que los accesos a la información de este asunto tenían por objeto alimentar el expediente que la guardia municipal había abierto al policía por su conducta presuntamente delictiva y no para controlar a la denunciante, algo que, por otra parte, era imposible técnicamente, según sostiene la defensa, porque es imposible conocer la localización de las víctimas a través del sistema Viogén porque esa información solo está disponible en Cometa.

El exmando de la Policía Local, que está imputado junto a otros agentes por supuesta revelación de secretos, solo ha respondido a las preguntas de su abogado. El procedimiento se inició después de que un informe de la Guardia Civil concluyera que, en el seno de la Policía Local de Granada se habrían formulado «consultas que evidenciaban un uso incorrecto« del sistema »porque agentes, que no son responsables del caso ni tienen adjudicada a la víctima, habían efectuado consultas no autorizadas».

La Benemérita destacó que, por el lugar de residencia de afectada, el seguimiento correspondía al instituto armado y estimó que las consultas efectuadas por los policía locales «están injustificadas». La pesquisas arrancaron en junio de 2024 después de que la mujer denunciaseque su excompañero sentimental lograba acceder a ella y trasladó sus sospechas de que pudiera estar haciéndolo con la ayuda de varios compañeros.