Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fachada de La Caleta. IDEAL

El exjefe de la Policía Local niega que se espiara a la exmujer de un agente acusado de maltratarla

José Manuel Jiménez Avilés ha comparecido hoy en el juzgado por el llamado 'caso Viogén'

Carlos Morán
Pilar García-Trevijano

Carlos Morán y Pilar García-Trevijano

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:20

Comenta

José Manuel Jiménez Avilés, el exjefe de la Policía Local de la ciudad de Granada, ha negado hoy ante la jueza que investiga el llamado ' ... caso Viogén' que se espiase a la expareja de un oficial del cuerpo que está incluida en el sistema de seguimiento de víctimas de violencia de género. De hecho, el funcionario en cuestión fue condenado recientemente a dos años y ocho meses de cárcel por maltratar a su exmujer, una sentencia que ha recurrido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  2. 2 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  3. 3 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  4. 4

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe
  5. 5 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  6. 6 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»
  7. 7 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  8. 8

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  9. 9 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  10. 10

    Los concejales del PSOE de Nevada quitarán a la alcaldesa del mismo partido «tras ocho meses de baja»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El exjefe de la Policía Local niega que se espiara a la exmujer de un agente acusado de maltratarla

El exjefe de la Policía Local niega que se espiara a la exmujer de un agente acusado de maltratarla