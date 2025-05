El éxito The Mystery Man en la Catedral de Jaén

Miércoles, 21 de mayo 2025, 23:53 Compartir

El espacio expositivo conforma un recorrido histórico, artístico y científico sobre los estudios de la Sábana Santa. Las dos líneas argumentales son Jesús de Nazaret, con el estudio de su pasión, y la reliquia de la Sábana Santa. La muestra expositiva se desarrolla en diversos espacios como la sala dedicada a los estudios científicos alrededor de la Síndone, culminando en la sala principal, dedicada a la escultura hiperrealista basada en la imagen de la Sábana Santa.

The Mystery Man en la Catedral de Jaén supone un paradigma dentro del itinerario realizado durante estos años por varias ciudades de España, Italia y México. El diseño se entronca con uno de los espacios monumentales más importantes del patrimonio español y concretamente en el espacio que define la obra del magnifico Andrés Vandelvira, la sacristía. El carisma especial que recibe la exposición viene del mismo corazón catedralicio, con la posibilidad única de comprender en el mismo espacio la reliquia del Santo Rostro y el cuerpo hiperrealista del Hombre de la Sábana Santa.

Durante el mes y medio de apertura de la exposición han sido cientos de personas las que han disfrutado de esta experiencia, viviéndola con un gran intensidad y desde diversas perspectivas. Nos cuenta una religiosa que «para los que tenemos fe es muy impresionante, es ver el cuerpo y saltarse las lágrimas». También aquellos que la visitan desde una visión no religiosa trasladan «el recorrido por la historia del arte es especial y un itinerario muy correcto» y con una recomendación continua de visitarla porque, como contaba un joven, «la representación hiperrealista me ha marcado, nada que ver con las imágenes de internet».

El compositor Ángel Velasco fue una de las personas que visitaron la exposición antes de su llegada a Jaén, y desde la experiencia vivida recibió la necesidad de creación. Como músico trasladó todo lo generado por The Mystery Man a las partituras. Su composición The Miracle Man fue reconocida como la Mejor Composición Orquestal por los World Entertainment Awards. En la inauguración de la exposición el 4 de abril donó este premio a The Mystery Man, pasando a formar parte de la muestra a modo de testimonio. Un motivo más para acudir a esta increíble exposición, que sigue emocionando a todo aquel que la visita.

La exposición se enmarca en los actos organizados por el Año Jubilar de la Esperanza por la diócesis de Jaén y se encontrará disponible hasta el 15 de julio. Su éxito confirma todo el trabajo y esfuerzo invertidos no solo en el diseño y exposición de la muestra; sino el interés por la sociedad en la historia que hay detrás de la Sábana Santa.