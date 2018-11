ExamsGranada, tu centro examinador de Cambridge English en Granada, Jaén y Almería

Con el sello de calidad de Academia CL, ExamsGranada es una oportunidad para los estudiantes de superar los exámenes de los distintos niveles de Cambridge Assessment English D.A. Miércoles, 7 noviembre 2018, 02:23

Academia CL es un Centro Examinador Oficial de 'Cambridge Assessment English', por tanto, están autorizados para administrar todo el proceso de los exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge. Como parte de las actividades del centro de estudios, han creado el departamento ExamsGranada, dedicado a la gestión de dichos exámenes.

Desde su creación hace 2 años, ExamsGranada ha examinado a más de 4.000 candidatos en Granada, Jaén y Almería. Múltiples centros preparadores pueden formar a sus alumnos y dejar el examen en manos de ExamsGranada, sabiendo que todos los candidatos serán atendidos con un trato exquisito.

El acceso a estos exámenes puede estar gestionado a través de un centro preparador o atender a candidatos libres que decidan examinarse tras preparar el examen por su cuenta. Como parte de su relación con decenas de centros, ExamsGranada ofrece un servicio de la más alta calidad a estas academias y escuelas que presentan a sus candidatos con ellos.

A través del eslogan 'Where Candidates Come First', Academia CL deja constancia de que este nuevo departamento está centrado en que todo candidato que quiera examinarse disfrute del proceso para lograr superar la evaluación y adquirir el certificado en idiomas que desea, trabajando desde los niveles para niños, hasta el máximo nivel certificado de inglés, el C2.

Detrás de ExamsGranada se encuentran más de 25 examinadores orales, supervisores de examen, un amplio personal administrativo y un completo equipo humano que se encarga de que el proceso del examen sea de la máxima satisfacción desde su matriculación, realización del examen y entrega del certificado.

Para convertirse en centro preparador adherido a ExamsGranada o presentarse al próximo examen como candidato libre, solo es necesario contactar con la academia y solicitarlo. ExamsGranada se encuentra en calle Recogidas, número 18, 1º derecha. También atienden en el teléfono 958 256 458 y en la página web.