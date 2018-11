Los examinadores de Tráfico de Granada volverán a la huelga el 10 de diciembre Un profesor imparte clase teórica en una autoescuela. / ENRIQUE El colectivo reclama al Gobierno que ejecute una enmienda incluida en los presupuestos de 2018 para aumentar en 250 euros al mes el sueldo de estos funcionarios ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Miércoles, 28 noviembre 2018, 19:22

Los examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) de la provincia de Granada volverán a la huelga el próximo 10 de diciembre salvo que el Gobierno ejecute antes de ese día un aumento de 250 euros mensuales del sueldo de estos funcionarios. El colectivo justifica esta nueva huelga en el incumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que incluye una enmienda aprobada el 16 de mayo de este año por el Congreso de los Diputados por unanimidad para incluir «fondos para cumplir con lo acordado en la desconvocatoria de huelga del 29 de octubre de 2015 y ejecutar el acuerdo firmado el 29 de noviembre de 2017 por diversos grupos parlamentarios para aumentar en 250 euros mensuales el complemento específico al colectivo funcionario examinador».

La ley de presupuestos fue aprobada el pasado 3 de julio de este año y dado que en ella se reconoce este incremento del complemento específico para los examinadores este personal de la DGT entiende que no hay ninguna excusa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para no ejecutar el pago de esta parte del sueldo con carácter retroactivo.

Javier Silva, portavoz de la Asociación de Examinadores de Tráfico en la provincia (Asextra), explica que la cuestión se está intentando solucionar «desde el mes de agosto» sin que por el momento se haya obtenido un compromiso firme por parte del Gobierno para ejecutar este epígafre de los presupuestos de este año. «No se hace efectiva la subida y nos sorprende especialmente porque sí se ha ejecutado para Policía Nacional y Guardia Civil, dos colectivos que son más numerosos y que dependen del ministerio del Interior como nosotros», argumenta Silva, que compara el problema de los examinadores con el de ambos cuerpos.

Asextra añade además que el colectivo ha mostrado «paciencia, honestidad, profesionalidad y lealtad para con la administración». Javier Silva explica que a los examinadores les sorprende «el oscurantismo» con el que se está gestionando este proceso. «No sabemos exactamente cual es problema. Sólo escuchamos las palabras del director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, mientras que el órgano que dirige no aplica lo que se incluye en la ley», añade.

Los paros previstos por el colectivo examinador para la provincia -y para el resto del país- comenzarán el 10 de diciembre, pero se extenderán hasta 2019 si el Ministerio del Interior no soluciona la cuestión. Por el momento la convocatoria está prevista desde el citado 10 de diciembre hasta el 21 de diciembre, pero los examinadores no descartan sumar los días 26, 27 y 28 diciembre y 2, 3 y 4 de enero del próximo año, lo que implicaría que la Jefatura Provincial de Tráfico estaría bajo mínimos durante casi un mes en el que, además, el número de examinadores es tradicionalmente inferior por las fiestas navideñas. Javier Silva explica que el colectivo «no tiene otro camino y no hay vuelta atrás» porque ahora mismo no existe «confianza» en que la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Hacienda, del que depende este pago. «¿Qué hay que hacer para que el incremento retributivo del complemento específico aprobado por Ley, se vea reflejado en sus nóminas?», se pregunta.

Autoescuelas

En esta pelea los examinadores no están solos ya que la propia patronal de autoescuelas, reunida el pasado fin de semana en Oviedo, instó al Gobierno «a cumplir los acuerdos con el colectivo». La Confederación Nacional de Autoescuelas manifestó que ni la sociedad española, ni las escuelas de conductores, ni los propios examinadores «pueden sufrir las consecuencias de un retraso administrativo que conllevaría la huelga del colectivo examinador por lo que solicitamos al Gobierno haga todos aquellos trámites oportunos de manera urgente para solucionar este tema». José Blas Valero, presidente provincial y vicepresidente nacional, recordó a IDEAL que la ejecución de esta huelga «puede traer duras consecuencias para las autoescuelas, así como para los ciudadanos».

Valero añade además que si se consumara esta huelga, «justo cuando parece que nos hemos estabilizado un poco», se frenaría el buen ritmo de 'recuperación' de exámenes que se está ejecutando en la provincia. Actualmente cada autoescuela tiene posibilidad de examinar a los alumnos que desee cada 18-20 días. «El tema de los exámenes está ahora mismo bastante bien organizado y se le puede dar un horizonte a los alumnos», explica José Blas Valero para insistir en que todo pasa por una solución desde el propio Gobierno, «porque sólo hay que ejecutar lo que está incluido en la ley de presupuestos».

Al respecto, el director de la DGT, Pere Navarro, aseguró el pasado fin de semana que hay que resolver «los problemas» con los examinadores, algo en lo que se está trabajando «conjuntamente» con el Ministerio de Hacienda. «Hemos de normalizar esta situación complicada que estamos arrastrando y se resolverá porque no puede ser de otra manera. Hay que subsanar los malentendidos que pueda haber con el Ministerio de Hacienda. Estamos en ello», expresó Pere Navarro.