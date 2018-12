Así es el examen para ser taxista en Granada (y sus respuestas correctas) IDEAL Los conductores que hayan pasado la prueba tendrán permiso para circular durante los próximos 5 años Á.L. Martes, 4 diciembre 2018, 11:12

El Área de Movilidad del Ayuntamiento de Granada ha publicado en su página web las respuestas correctas a las preguntas del examen que tuvo lugar hace unos días para obtener la licencia de conductor/a de taxi en la capital. Un examen que constó de 40 preguntas y cuyo aprobado da derecho a contar con dicha licencia durante los próximos 5 años.

Los aspirantes a participar en la prueba tuvieron del 11 al 30 de octubre para presentar sus solicitudes. Pasado ese plazo, los aspirantes tuvieron que participar del examen cuyas respuestas correctas ya han sido publicadas en Movilidad. Las puedes consultar a continuación

1. Efectúe el siguiente servicio por el recorrido más corto: Estación de autobuses de Granada a Hotel Granada Center. (elija la opción correcta)

a) Av. Juan Pablo II, av. Luis Miranda Dávalos, av. Francisco Ayala, Pintor Francisco Pradilla, av. de Andalucía, av. de la Constitución, av. Severo Ochoa.

b) Av. Juan Pablo II, av. Luis Miranda Dávalos, Av. Francisco Ayala, Pintor Francisco Pradilla, Calle Cruz del Sur, Camino de Ronda, Avenida Fuente Nueva.

c) Av. Juan Pablo II, av. Luis Miranda Dávalos, Av. Francisco Ayala, Pintor Francisco Pradilla, Calle Cruz del Sur, Camino de Ronda, Cae¡lle Julio Verne, calle Arabial, calle Mendez Nuñez, Avenida Fuente Nueva.

2. La dirección de la Facultad de Medicina de Granada es:

a) Avenida de la Investigación, nº 11. Parque Tecnológico de la Salud.

b) Avenida del Conocimiento, nº 11. Parque Tecnológico de la Salud.

a) Avenida de la Universidad, s/n Parque Tecnológico de la Salud.

3 La dirección del Hotel Alhambra Palace es:

a) Plaza del arquitecto García de Paredes, nº 1.

b) Paseo de los Mártires.s/n.

c) Camino de las Peñuelas.

4. Un usuario toma nuestro taxi en la estación de autobuses y nos solicita ir al intercambiador de transporte metropolitano dónde pueda tomar el autobús a la Zubia. El destino será:

a) Avenida de Dílar, s/n.

b) Camino de Ronda, nº 1, aproximadamente.

c) Calle Profesor Tierno Galván, frente núm. 3.

5. Nos solicitan ir a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Granada, el destino correcto es:

a) Edificio «Almanjayar». Avenida Joaquina Eguaras, núm. 2.

b) Edifico «La normal. Calle Gran Vía de Colón, s/n.

c) Ninguna de las anteriores, la Delegación Territorial está en Sevilla.

6. Indique la dirección correcta para el siguiente destino: Colegio Luis Rosales (C.E.I.P).

a) Calle Rector Marín Ocete, nº 1.

b) Calle Doctor García Royo, nº 2.

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

7. Nos solicitan una recogida en la glorieta Festival de Música y Danza, nos dirigimos a:

a) La confluencia de la avenida Severo Ochoa, la avenida de Fuente Nueva y la calle Santa Bárbara.

b) La calle Félix Rodríguez de la Fuente, junto al asilo de ancianos «Hermanitas de los Pobres».

c) El Paseo del Generalife, junto al Paseo de los Mártires.

8. Efectúe el siguiente servicio por el recorrido más rápido y corto: Puerta Real de España hasta calle Ebro. (elija la opción correcta).

a) Calle Recogidas, Neptuno, Circunvalación de Granada, Ronda Sur, calle de la Sultana, Torre de Comares, calle Ebro.

b) Cañaveral, Cmno. de Ronda, rotonda de la Aviación Española, Paseo del Violón, calle Antonio Dalmases, calle Profesor Tierno Galván, avenida de América, carretera de Dílar.

c) Acera del Darro, Paseo del Violón, Profesor Tierno Galván, Fontiveros, Andrés Segovia, Carlos V, calle Torre de Comares.

9. La dirección del Hostal Atenas es:

a) Calle Gran Vía de Colón, nº 38.

b) Paseo de los Mártires.s/n.

c) Camino de las Peñuelas.

10. Indique la dirección correcta para el siguiente destino: Colegio de Educación Infantil y Primaria Federico García Lorca (C.E.I.P).

a) Calle Poeta César Vallejo, nº 6

b) Calle Rector Marín Ocete, nº 1.

c) Calle García Lorca, nº 40.

11. El conservatorio profesional de música Ángel Barrios está situado en:

a) La calle Ángel Barrios

b) La calle Torre de los Picos, nº 6.

c) La calle San Jerónimo, nº 46.

12. El conservatorio profesional de danza Reina Sofía está situado en:

a) La calle Torre Machuca

b) La calle Ángel Barrios

c) La calle Andrés Segovia

13. Efectúe el siguiente servicio por el recorrido más corto: Estación de autobuses de Granada a Hotel Dauro. (elija la opción correcta)

a) Av. Juan Pablo II, av. Luis Miranda Dávalos, av. Francisco Ayala, Pintor Francisco Pradilla, av. de Andalucía, av. de la Constitución, av. Severo Ochoa.

b) Av. Juan Pablo II, av. Luis Miranda Dávalos, Av. Francisco Ayala, Pintor Francisco Pradilla, Calle Cruz del Sur, Camino de Ronda, Avenida Fuente Nueva.

c) Av. Juan Pablo II, av. Luís Miranda Dávalos, calle Luís Amador, Pintor Francisco Pradilla, Calle Cruz del Sur, Camino de Ronda, Paseo del Violón, Acera del Darro.

14. Nos solicitan ir a la Delegación de Educación de Granada, el destino correcto es:

a) La Delegación Territorial de Granada de la Consejería Economía, Innovación , Ciencia y Empleo. Edif. «Almanjayar». Avenida Joaquina Eguaras, 2.

b)La Delegación Provincial de Educación, Edificio «La normal. Calle Gran Vía de Colón, s/n.

c)En realidad es la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, situada en la Carretera de la Sierra.

15. Efectúe el siguiente servicio por el recorrido más corto: Centro comercial Hipercor hasta Hotel Saray. (elija la opción correcta)

a) Cl. Cañaveral, Cmno. de Ronda, rotonda de la Aviación Española, Paseo del Violón, calle Antonio Dalmases, calle Profesor Tierno Galván.

b) Cl. Cañaveral, calle Arabial, av. Fuente Nueva, av. Severo Ochoa, av. Constitución, cl. Gran Vía de Colón.

c) Cl. Cañaveral, calle Arabial, calle Juncos, paseo Jardín de la Reina, Paseo del Violón, calle Tierno Galván.

16. Indique la dirección correcta para el siguiente destino: Colegio de Educación Infantil y Primaria Arrayanes (C.E.I.P).

a) Calle Rector Marín Ocete, nº 1.

b) Calle Merced Alta, s/n.

c) Calle Casería de Aguirre, nº 40.

17 .¿Podemos recoger pasajeros en el Aeropuerto?

a)Si, en cualquier caso.

b)Si, previo contrato.

c)No, sólo pueden recoger pasajeros los taxis de Chauchina.

18. Para llevar a una persona al Centro Oficial de Idiomas de Granada, ¿a donde iremos?

a) Calle Villa de Oña

b) Calle Francisco Ayala

c) Calle Torre de Comarex

19. ¿Dónde se encuentra la Parroquia de San Pedro y San Pablo?

a) Camino de San Nicolás

b)C alle San Pedro Mártir

c) Carrera del Darro

20. El Hotel Carlos V de Granada está ubicado en:

a) Plaza Bibataubin

b) Plaza de los Campos

c) Plaza Mariana Pineda

21. Las infracciones muy graves, según la ordenanza municipal del taxi, se sancionarán:

a) Con multa de 270,01 euros a 1.380 euros.

b) Con multa de 1.380,01 euros a 2.760 euros.

c) Con multa de 2.761 euros a 3.500 euros.

22. ¿Cuanto vale la bajada de bandera en un miércoles laborable a las 11 de la mañana?

a) 1,54 euros

b) 1,52 euros

c) 1,92 euros

23. Para la realización de transportes discrecionales en automóviles de turismo (taxi) será preciso obtener:

a) La licencia municipal de transportes interurbanos por el Ayuntamiento de Granada.

b) La autorización para transportes interurbanos por la Consejería competente.

c) Simultáneamente las dos anteriores

24. La Tarifa 3-Nocturna especial de bajada de bandera (por subir al taxi) es de:

a) 2,39 euros

b) 1,92 euros

c) 3,00 euros

25.Según el cuadro de tarifas vigente la bajada de bandera en Tarifa 1 en un servicio de transporte interurbano un día laborable es:

a) 2,39 euros

b) 1,50 euros

c) 3,00 euros

26.¿Pueden los usuarios comer y beber en el interior del taxi?

a) No, sólo los menores lactantes.

b) Sólo con la autorización previa del conductor o conductora, y los menores lactantes.

c) En ningún caso.

27. ¿Que validez tiene el permiso municipal de conductor de auto taxi?

a) 4 años desde su obtención

b) 5 años desde su obtención

c) 6 años desde su obtención

28.La tarjeta identificativa de conductor:

a) Deberá exhibirse siempre que se esté prestando servicio.

b) Deberá exhibirse cuando lo solicite la persona usuaria.

c) Deberá estar en la guantera del vehículo y exhibirla a la policía local cuando la solicite.

29. ¿Que se considera servicio urbano?

a) El que se desarrolla en Granada y su Área Metropolitana.

b) El que se desarrolla en el núcleo urbano de Granada.

c) El que se desarrolla íntegramente dentro del termino municipal.

30. Según la Ordenanza Municipal, será obligatorio que el taxi cuente con los siguientes dispositivos:

a) Taxímetro e impresora

b) Taxímetro, impresora y datáfono

c) Taxímetro, impresora, datáfono y GPS

31. Según la Ordenanza Municipal de Granada ¿cual es el cambio mínimo que esta obligado a facilitar el conductor?

a) 20 euros

b) 10 euros

c) 50 euros.

32. La persona conductora tendrá derecho a no esperar al usuario mas de:

a) Cinco minutos.

b) Quince minutos

c) Diez minutos

33. ¿Dónde pueden transportarse maletas?

a) En el maletero y en las barras instaladas para tal fin en el techo del vehículo.

b) En el interior del vehículo, si no se ocupan todos los asientos.

c) Las dos anteriores son correctas.

34. El conductor o la conductora del taxi facilitará a la persona usuaria que lo solicite, las hojas de quejas y reclamaciones:

a) No tiene obligación, deberá facilitarla el Ayuntamiento.

b) Inmediatamente, aunque la parte reclamante no haya llegado a realizar prestación del servicio.

c) Cuando estime oportuno, pero principalmente al finalizar el servicio, con el fin de que la persona usuaria pueda analizar todo el servicio recibido.

35. Según la Ordenanza Municipal, los conductores y conductoras de los vehículos taxis no podrán vestir:

a) Chanclas y sandalias que puedan comprometer la seguridad vial durante la conducción.

b) Ropa deportiva.

c) Las dos anteriores son correctas.

36. ¿Cuánto es?

a) Where are you from?

b) How much is that?

c) How far is it?

37. Could you put the luggage in the boot, please?

a) Por favor, meta el equipaje en el maletero.

b) Por favor saque las maletas.

c) ¿Cuanto cobra por cada maleta?

38. ¿Se pueden llevar mascotas?

a) Can I take my pet with me?

b) May I walk my pet?

c) May I feed my pet?

39. Please, take me to the Town Hall

a) Lléveme al Palacio de Congresos, por favor.

b )Lléveme al centro, por favor.

c) Lléveme al Ayuntamiento, por favor

40. ¿Puedo pagar con tarjeta?

a)Can I pay cash?

b)Can I pay by credit card?

c)Can I pay now?

