Así ha cambiado la cabalgata de los Reyes Magos en Granada en los últimos 70 años IDEAL realiza un repaso a través de su archivo documental fotográfico que muestra cómo la celebración ha ido creciendo con las décadas JOSÉ I. CEJUDO Sábado, 5 enero 2019, 12:04

La esperada Cabalgata de los Reyes Magos no ha sido siempre igual, y menos en Granada, que puede presumir de contar con la más antigua de España desde 1912. IDEAL ha buceado en su hemeroteca para comprobar cómo ha ido progresando esta celebración tan tradicional, cada vez más, en la sociedad granadina. Con la ayuda de las imágenes y de los recuerdos de Ana y Mari Ángeles, nos proponemos reconstruir cómo fue una vez la Cabalgata y de qué manera ha ido ganando protagonismo en nuestro calendario hasta convertirse en una fecha señalada.

Las fotografías, tomadas por Torres Molina en los años 1947, 1949, 1950 y 1958 así como por Francisco Ortega en 1990, hablan por sí solas. La Cabalgata de los Reyes Magos ha progresado como lo ha hecho la sociedad, tan austera hace unas décadas. Ana y Mari Ángeles, granadinas consultadas por IDEAL, recuerdan los años en los que no era costumbre recibir regalos por el Día de Reyes, algo que hacía la fiesta no tuviera tanto éxito entre los más pequeños. Algo que cambió con los años y con el nacimiento de sus hijos. «Recuerdo una ilusión muy grande cuando tuvimos pronto a nuestros hijos y los llevamos, los chiquillos iban dando saltos», cuenta Ana. «Antes pasábamos un poco porque no nos iban a traer nada, pero desde que mis niñas empezaron a salir comencé a vivirlas más de cerca», explica Mari Ángeles. Ambas señalan los años en los que la Cabalgata iniciaba su recorrido en el barrio de la Plaza de Toros, donde vivían y siguen viviendo a día de hoy.

En los primeros recuerdos de Mari Ángeles apenas seis carrozas componían la Cabalgata. «Una por Rey y otra para el acompañante de cada uno, las que ahora son de propiedad municipal», indica Mari Ángeles, quien remarca que desde que tiene uso de memoria siempre estuvo ahí, y se mantiene, el camión de Pollos Arenas, algo que «no ha cambiado para nada». «Los caramelos eran muy poquitos porque se empezaban a echar desde la Plaza de Toros, donde se montaban a las carrozas, y al llegar al Triunfo ya no quedaban», recuerda divertida. Lo confirma Ana: «Siempre se han repartido caramelos, pero en menos cantidad que ahora. «Y los niños no ponían los paraguas para recogerlos», apostilla con gracia.

Mari Ángeles cuenta cómo entonces cada persona que quería integrar la Cabalgata de los Reyes Magos debía apañarse para tener su propio traje. «Te los tenías que hacer tú mismo porque además no existían las tiendas de disfraces. No sabíamos cómo hacerlo y nos lo teníamos que inventar más o menos y costeárnoslo, solamente te decían si ibas en la carroza azul o en la verde, en la que tenías que pintarte de negro», admite. «Qué años de frío pasé cuando empezaron a salir mis niñas. Tenía que forrarlas con papel de periódico bajo el traje para resguardarlas», reconoce. «Ahora van mucho mejor vestidos», la apoya Ana.

En aquellas décadas, todo corría por parte del Ayuntamiento, con un presupuesto limitado. «La cosa ha cambiado mucho gracias a las subvenciones de particulares, que ceden vehículos y aportan materiales y gente también», aporta Mari Ángeles. Ana reseña además el acompañamiento musical de la actual cabalgata. Entonces, aunque también existía mucha expectación, no tenía nada que ver con lo que se genera ahora. «La gente salía mucho aunque fuera algo más fea pero es que ahora vienen de los pueblos y hasta de otras ciudades», opina Ana. «Se ve mucha más gente en las calles y creo que se nota también en el mayor poder adquisitivo de las familias, nunca he visto tanto carrito de niños pequeños en las cabalgatas», se ríe Mari Ángeles.

Como es normal, la mejora y el progreso de la fiesta son evidentes. «Todo ha cambiado muchísimo, y para mejor, en los últimos quince años sobre todo. Antes era muy pobre y ahora hasta los barrios montan sus propias cabalgatas», ejemplifica Mari Ángeles. También recuerdan con nostalgia cómo no hace tantas décadas no se veían tantos teléfonos móviles inmortalizando la Cabalgata de los Reyes Magos. «Entonces llevábamos una cámara de fotos, ¡como reporteros gráficos!», comenta divertida Mari Ángeles. Si algo no cambia con las décadas son las caras de los niños, adornadas con una sonrisa dibujada por la ilusión.