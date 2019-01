«Estudio en Alabama una especialidad que no se da en España»

Laia Vázquez, de 28 años, es una de las granadinas que se marcharon al extranjero por motivos académicos hace cuatro años. Es especialista en Medicina Interna y a día de hoy está estudiando una especialización en enfermedades infecciosas que no podría haber hecho ni en Granada ni en otra parte del país. «Estudio en Alabama (Estados Unidos) una especialidad que no se da, de momento, en España, y que es muy interesante para tratar enfermedades tropicales que actualmente se están trasladando poco a poco al hemisferio norte por el calentamiento global», explica Vázquez. Esta joven todavía tiene por delante tres años más de formación, pero en cuanto acabe sus estudios tiene pensado ejercer en Estados Unidos o en otros países de América, África o Asia al ser zonas donde es más común ejercer la medicina tropical. Sin embargo, comenta que no le importaría trabajar como especialista en enfermedades infecciosas en Granada o en cualquier parte de España en un futuro «porque la familia tira mucho», pero de momento «sólo se han dado casos puntuales de enfermedades infecciosas de este tipo allí y hay pocas salidas». Además, no cree que tenga oportunidad de ejercer en el SAS por la dificultad a la hora de conseguir una plaza en condiciones. Por eso, Vázquez tratará de probar suerte en el extranjero con su especialización. «En Estados Unidos el salario varía en función del Estado. En Alabama la media oscila entre los 50.000 y los 60.000 dólares (43.600 a 52.400 euros aproximadamente) y aquí no existe el concepto de horas extra. Trabajas hasta que acabas de atender. Quizá hay semanas que haces 80 horas y otras en las que haces sólo 20», comenta.