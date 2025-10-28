Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manifestación estudiantil contra el acoso escolar en Granada. S. Bárcena

Los estudiantes granadinos salen en masa a las calles y claman contra el bullying

El suicidio de la menor de Sevilla desata la indignación entre los alumnos de ESO, Bachillerato y FP de la provincia, que se sumaron a la manifestación del Sindicato de Estudiantes y recorrieron Gran Vía al grito de «no son bromas, es acoso»

Sara Bárcena Hernández

Granada

Martes, 28 de octubre 2025, 15:31

«Hoy no voy a clase por los que temen ir», podía leerse en una pancarta. Un adolescente la sujetaba con firmeza. A escasos metros, ... otro chico lanzaba un mensaje similar: «Si hoy no voy a clase es porque un día tuve miedo de ir». Granadinos que han sido víctimas de acoso escolar, compañeros y familiares han recorrido hoy las calles de la capital para clamar contra la Junta de Andalucía y exigir que se actualicen los protocolos de actuación en los centros educativos. 

