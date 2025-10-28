Los estudiantes granadinos salen en masa a las calles y claman contra el bullying

«Hoy no voy a clase por los que temen ir», podía leerse en una pancarta. Un adolescente la sujetaba con firmeza. A escasos metros, ... otro chico lanzaba un mensaje similar: «Si hoy no voy a clase es porque un día tuve miedo de ir». Granadinos que han sido víctimas de acoso escolar, compañeros y familiares han recorrido hoy las calles de la capital para clamar contra la Junta de Andalucía y exigir que se actualicen los protocolos de actuación en los centros educativos.

El suicidio en Sevilla de Sandra Peña, una menor de 14 años que presuntamente sufría bullying por parte de unas compañeras de su colegio, ha desatado la indignación entre los adolescentes y jóvenes de toda Andalucía, también de la provincia de Granada. Esta mañana, a las puertas de los institutos del centro de la capital se respiraba normalidad. En el IES Padre Manjón, el ruido anunciaba la hora del recreo. Desde el campus de Fuentenueva, se podía observar a los estudiantes, en grupos, picando algo. Movimiento habitual también en el IES Ángel Ganivet o el IES Padre Suárez. Nada indicaba lo que estaba a punto de pasar.

«Todos somos Sandra»

Cientos de estudiantes, alumnos de ESO, Bachillerato y FP, se han sumado este martes a la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes. A las 12 en punto, estaba prevista una manifestación en todas las capitales de provincia. En Granada, sobre las once y media de la mañana, los más previsores empezaban a llegar a los Jardines del Triunfo. En grupo, en parejas, solos... pero con un objetivo común: recordar que «todos somos Sandra». Bajo ese lema, dos muchachas daban el pistoletazo de salida megáfono en mano. «¡No son bromas, es acoso!», reivindicaban.

Ampliar Salida de la manifestación en Granada desde Jardines del Triunfo. S. B.

Arrancaba así la marcha estudiantil contra el acoso escolar por las calles granadinas. El plan era recorrer la Gran Vía de Colón y finalizar en la Plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento de Granada, donde se leería el manifiesto de esta convocatoria. No obstante, antes de coger ritmo, los estudiantes aprovecharon para concentrarse frente a la delegación de Educación de la Junta de Andalucía, a escasos metro del Triunfo, donde dedicaron unos minutos a subrayar que «los protocolos son una mierda».

Todos a una

Después, continuaron su camino. A medida que avanzaban, más y más personas de todas las edades se iban sumando a la manifestación. La rabia que de primeras ocupaba únicamente la calzada se había extendido a las aceras. En una marquesina, una madre le decía a su hija adolescente: «Tranquila, cariño», y le daba un beso en la mejilla mientras ella se secaba las lágrimas. Algunas caras revelaban aquello por lo que durante un tiempo callaron. Ahora, iban todos a una.

Pancartas de la manifestación en Granada. S. B.

La convocatoria transcurrió con relativa tranquilidad hasta que, a la altura de la plaza de Isabel la Católica, se vivieron algunos momentos de tensión. «¡Muerte a la educación pública! ¡Muerte a la sanidad pública!», empezó a vociferar un hombre mientras se metía entre las dos chicas con megáfono que encabezaban la marcha. Llevaba una gorra roja con una araña de peluche encima. Efectivos de la Policía Nacional que estaban supervisando el acto extremaron la atención, pero no hizo falta que intervinieran. El hombre dejó de molestar y se fue por su propio pie.

Entre aplausos y saltos, los miles de estudiantes granadinos que protestaban para que desde la Consejería de Educación se tomen medidas contundentes contra el acoso escolar acabaron el recorrido en la Plaza del Carmen. Frente al Ayuntamiento de Granada, los presentes guardaron un minuto de silencio en memoria de Sandra Peña, la joven de Sevilla, y la portavoz del Sindicato de Estudiantes en Granada procedió a leer el manifiesto: «No pararemos hasta conseguir justicia. Los protocolos no se activaron en ningún momento. Su muerte se podía haber evitado. Sandra tenía 14 años. ¡No quería morir, quería dejar de sufrir!», exclamó.

«Seguramente, muchas de las que estamos hoy aquí hemos tenido que soportar lo insoportable, una agresión que no nos deja ser libres, que nos atormenta y que nos bloquea. No se soluciona con mano dura. Hay que ir a la raíz del problema, hay que señalar a los responsables y tomar medidas drásticas», defendió la joven. Ella fue la voz de todos los granadinos que alguna vez vivieron de cerca un episodio de acoso y, a los observadores, recordó que «el silencio es cómplice».

Punto de inflexión

Esta movilización del estudiantado es, según la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, «un punto de inflexión en la lucha contra esas situaciones que nunca son buenas para nadie». «Nnos reconforta saber que el alumnado, que es el protagonista muchas veces tanto como acosado como acosador, se conciencie de la necesidad de que tenemos que luchar todos. Tenemos que llegar a medidas de prevención porque el acoso se corrige desde su inicio, cuando todos insistimos en que todos somos iguales», defendió.

En este contexto, Castillo llamó a la empatía, el respeto, a trabajar todos juntos, y pidió «que cuando un alumno viva una situación de acoso se lo diga a su profesor». «Los centros educativos son centros seguros, donde todas esas situaciones se controlan. Lo que no podemos controlar es lo que ocurre fuera. Ahí necesitamos el apoyo de las familias y de la sociedad», concluyó la consejera de Educación.

Por el momento, no hay datos disponibles del alumnado que eset martes 28 de octubre no asistió a las aulas. Según ha indicado a este periódico la delegación de Educación en Granada, para conocer el seguimiento de la huelga en los centros educativos de la provincia habrá que esperar a que se entreguen y graben las justificaciones de falta.