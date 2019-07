La estudiante que denunió un caso de acoso en la UGR: «Ya no puedo más» La estudiante que denunció el caso de acoso. / PEPE MARÍN «No quiero cargar más con este peso», lamenta la estudiante que insiste en que quiere que denuncie la Universidad ANDREA G. PARRA Sábado, 20 julio 2019, 01:33

La estudiante que denunció el presunto acoso de un profesor en la Universidad de Granada (UGR) ha enviado un audio a este periódico en el que empieza diciendo: «Me gustaría que se supiera la verdad porque he tenido que tomar antidepresivos porque no podía más con el tema. He escuchado comentarios de todo tipo. Hasta unos profesores les escuché hablando, antes de entrar al despacho de uno con el que tenía tutoría, sobre esto y criticándome a mí porque no había denunciado todavía. Me sentó fatal escuchar eso; que la gente juzgue sin tener ni idea de lo que está pasando».

Esta reacción se produjo después de que la rectora Pilar Aranda, al ser preguntada, dijera que la estudiante no había presentado aún la denuncia y que la Universidad granadina retomará el caso en el ámbito universitario si no se va a vía judicial. La universitaria, que cursa estudios en la Facultad de Ciencias de la Educación, recordó que le habían hablado, cuando denunció, cerca de cuarenta chichas con testimonios, pero, según relató «yo era la única denunciante y mis padres a eso le tenían mucho miedo. Si ya me había afectado esto sin llegar a un juicio y todo, no se imaginaban cómo podría afectarme si se llegaba a juicio. La declaración que el profesor hizo me afectó bastante». Agrega: «Mis padres tampoco saben si va a haber justicia o no porque no se fían viendo otros casos. Al ser yo la única denunciante les da miedo».

Al final del audio –repasó lo sucedido, fundamentalmente, desde que se publicó el archivo de la denuncia presentada en Fiscalía por la UGR–, la universitaria insiste en que «me gustaría que se supiera que estoy muy harta de escuchar comentarios. Ya le digo que estuve en una tutoría no hace mucho con un profesor para revisión de un examen y antes de entrar escuché como estaba él con una profesora hablando sobre esto y criticando el hecho de que yo no hubiera denunciado todavía y que he hubiera liado la que he liado sin hacer nada –en referencia a la denuncia–. Yo tenía pensado denunciar, pero mis padres me presionaban para que no lo hiciera por si algo salía mal y les daba miedo que me afectara el tema más y luego, por otro lado, me presionaban para que lo hiciera».

«Quiero que denuncie la Universidad. No quiero cargar más con este peso»

La universitaria declara: «Yo estoy, de verdad, que es que ya no puedo más». Al ser preguntada sobre si presentará o no la denuncia admite que: «Aún no lo sé, quiero que denuncie la Universidad. No quiero cargar más con este peso».

La Universidad granadina denunció ante Fiscalía, pero el Ministerio Público concretó, el día tres de mayo, que el archivo obedecía a que la denuncia la formalizó la institución académica y no la víctima, que es mayor de edad y puede por tanto representarse a ella misma.

La responsabilidad

La estudiante decía ayer que no entendía «por qué tenía yo que cargar con la responsabilidad de denunciar si había pasado todo en la Universidad. Con un profesor de esa facultad». La estudiante repasó –en el audio– todo lo sucedido desde que se presentó la denuncia por parte de la UGR en Fiscalía y el archivo y tiene diferentes dudas incluso con la abogada que contactó. En los días que estuvo hablando con los medio de comunicación –eso fue antes de la abogada que se recurrió cuando se archivó la denuncia de la UGR– la estudiante estuvo siendo apoyada por el colectivo UGRfeminista.

«El simple hecho de haberlo contado yo creo que ya ha sido suficiente castigo»

La alumna insiste en que denuncie la Universidad –en la Fiscalía ya lo hizo la institución y se archivó–. Dice que está hablando con algunas estudiantes para que dejen de ser anónimas para ser testigos.

«Si tengo que cargar yo con esa carga y encima tal vez meter a mis padres en temas económicos, porque dependo de ellos, sinceramente no me hace ninguna gracia y el hecho de estar en esta situación ya me fastidia mucho. El simple hecho de haberlo contado yo creo que ya ha sido suficiente castigo con todo lo que he tenido que cargar después de todo eso», lamenta.