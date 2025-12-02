Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El refugio Elorrieta en 2015 (arriba), cuando fue incluido en la Lista Roja, y en septiembre de 2025, durante las obras. Ideal

Estudian sacar el refugio Elorrieta de la Lista Roja de patrimonio amenazado tras su rehabilitación

La asociación Hispania Nostra analizará el expediente en su reunión de diciembre y pedirá información sobre las obras de consolidación en el edificio protegido

Inés Gallastegui

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:50

El comité científico de la asociación Hispania Nostra revisará en su próxima reunión, este mes de diciembre, el expediente relativo al refugio Elorrieta de Sierra ... Nevada en la Lista Roja de patromonio cultural y natural amenazado, a raíz de las obras de consolidación que lo han sacado de un abandono de décadas, iniciadas el pasado agosto y concluidas hace unos días.

