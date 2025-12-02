Estudian sacar el refugio Elorrieta de la Lista Roja de patrimonio amenazado tras su rehabilitación

El comité científico de la asociación Hispania Nostra revisará en su próxima reunión, este mes de diciembre, el expediente relativo al refugio Elorrieta de Sierra ... Nevada en la Lista Roja de patromonio cultural y natural amenazado, a raíz de las obras de consolidación que lo han sacado de un abandono de décadas, iniciadas el pasado agosto y concluidas hace unos días.

Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1976 y declarada de utilidad pública, que trabaja «en la defensa, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural y natural, al que considera como vector de desarrollo social y económico», señala la entidad en su página web.

La coordinadora de la Lista Roja, Ana Zarco, reconoció que desconocía las obras que se han llevado a cabo en el refugio Elorrieta, de las que tuvo conocimiento a raíz de una pregunta de este periódico.

En ese sentido, señaló que en la próxima reunión del comité científico de la asociación, este mes, se revisará la ficha de este edificio construido a comienzos de los años 30 del siglo pasado, que llevaba décadas de deterioro, ante la inacción de la dirección del Parque Nacional de Sierra Nevada, a causa de la presión de un sector del montañismo partidario de su demolición para proteger el estado natural de las altas cumbres.

Para ello, explicó Zarco, se solicitará información a la administración responsable de las obras, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través de la dirección del Parque Nacional. También se consultará a la persona o entidad que solicitó su inclusión en este catálogo de patrimonio en peligro.

El refugio fue incluido en la Lista Roja en noviembre de 2015, coincidiendo con la campaña de la plataforma Acción Sierra Nevada 'Salvemos el Elorrieta', que reunió miles de firmas de montañeros en favor de su rehabilitación. En la ficha constan como motivos de inclusión su «ruina progresiva con riesgo de hundimiento y/o por plan de demolición en estudio. Vandalismo y mayores daños por las inclemencias del tiempo».

El refugio Elorrieta fue incluido en la Lista Roja en noviembre de 2015 por su «ruina progresiva» y «riesgo de hundimiento»

La ficha recuerda que el refugio fue construido entre 1931 y 1933 a 3.187 metros de altitud «entre el Tosal del Cartujo y los Tajos de la Virgen, en un lugar que en invierno se halla continuamente cubierto de nieve y azotado por fuertes ventiscas» y que fue bautizado con ese nombre en honor del entonces director general de Montes, Octavio Elorrieta.

Destaca además su grado de protección legal dentro de las normas urbanísticas del Barranco de Poqueira, aunque posteriormente fue catalogado como bien de interés cultural por sus valores arquitectónicos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Obras

Las obras, que comenzaron en verano, incluyeron la reparación de las cubiertas y los muros exteriores, impermeabilización y encalado, sustitución de puertas y ventanas y colocación de rejas para evitar el vandalismo. Los materiales de obra y herramientas fueron trasladados en helicóptero y los trabajadores acudieron cada día caminando.

El uso del refugio seguirá siendo el mismo que hasta ahora, pero «dignificado», en palabras del director del Parque Nacional de Sierra Nevada, Francisco Muñoz: servirá de abrigo a los montañeros que necesiten protegerse de condiciones meteorológicas adversas. La parte excavada del refugio permanece cerrada y solo se puede acceder a la zona construida que sobresale al terreno, donde se ha habilitado un área de refugio-vivac, con literas.

Las obras, con un presupuesto de 150.000 euros, formaban parte de un proyecto más amplio de rehabilitación de quince infraestructuras de montaña en Sierra Nevada en Granada y Almería con un coste total de 700.000 euros.

En la Lista Roja de Hispania Nostra hay 55 elementos de patrimonio arqueológico, histórico-artístico, industrial o natural de la provincia de Granada.