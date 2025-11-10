El 'Estoque Bendito' del Gran Capitán vuelve a su lugar en Granada

El próximo lunes 1 de diciembre, a las 18 horas, tendrá lugar el acto de presentación de la Asociación Española de Amigos del Gran Capitán ( ... AEAGC) en un lugar cargado de historia: el Real Monasterio de San Jerónimo de Granada, panteón de Gonzalo Fernández de Córdoba y su familia.

El acto, de gran relevancia cultural e histórica, servirá como lanzamiento oficial de la AEAGC, una entidad dedicada a la investigación, divulgación y preservación del legado del Gran Capitán.

Durante décadas, en la pared junto a la tumba del héroe se ha exhibido una espada que poca relación tiene con el personaje, pues es una réplica de la llamada 'Tizona', atribuida al Cid Campeador.

Gracias a una investigación histórica y al trabajo conjunto de la AEAGC con un prestigioso taller de Toledo que colabora con el parque Puy du Fou, se ha recreado la espada papal que debía acompañar al Gran Capitán en su sepulcro, una pieza simbólica que corregirá un error patrimonial mantenido durante generaciones.