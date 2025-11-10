Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El 'Estoque Bendito' del Gran Capitán vuelve a su lugar en Granada

Se ha recreado la espada papal que debía acompañar al Gran Capitán en su sepulcro, una pieza simbólica que corregirá un error patrimonial mantenido durante generaciones

Ideal

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:34

Comenta

El próximo lunes 1 de diciembre, a las 18 horas, tendrá lugar el acto de presentación de la Asociación Española de Amigos del Gran Capitán ( ... AEAGC) en un lugar cargado de historia: el Real Monasterio de San Jerónimo de Granada, panteón de Gonzalo Fernández de Córdoba y su familia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  2. 2 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  3. 3 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  4. 4 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  5. 5 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  6. 6

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  7. 7 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  8. 8

    El Covirán hace posible lo imposible
  9. 9 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  10. 10

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El 'Estoque Bendito' del Gran Capitán vuelve a su lugar en Granada

El &#039;Estoque Bendito&#039; del Gran Capitán vuelve a su lugar en Granada