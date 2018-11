Las estatuas de Granada se preparan para el frío La estatua de Ibn Tibón luce un gorro de lana / IDEAL La figura de Ibn Tibón amanece con un gorro de lana, como la mayoría de granadinos ÁNGELA MORÁN RICO Lunes, 26 noviembre 2018, 19:11

Ante el frío y las lluvias, la mayoría de granadinos echan mano de todos los complementos de invierno. Bufandas, gorros y guantes han salido de los armarios para empezar a hacer su función contra las bajas temperaturas y la estatua de Yehudá ben Saúl Ibn Tibón también ha querido protegerse de los posibles catarros. La talla amanecía hoy con un gorro de lana encima de su turbante dejando una estampa curiosa para los más observadores e invisible para el resto.

El nuevo 'look' del traductor judío, médico, filósofo y poeta granadino ha pasado desapercibido entre la multitud, a pesar de presidir la entrada al barrio del Realejo, pero se podía ver a algún fisgón que no dudaba en sacarle una foto. Se desconoce el autor de esta hazaña y si por regalar su gorro a la estatua se le enfriaron las ideas, lo que está claro es que no es la primera vez que la figura del poeta sufre alguna travesura, ya que varias veces se le ha visto sujetando un cigarro en sus labios como si estuviera fumando.

Esta vez han querido ser más considerados con él y le han ataviado con un gorro para aguantar las inclemencias del tiempo, no vaya a ser que coja un constipado.