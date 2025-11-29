Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estafan a una madre de Granada 6.500 euros haciéndole creer que habían secuestrado a su hijo

Estafan a una madre de Granada 6.500 euros haciéndole creer que habían secuestrado a su hijo

Para presionarla, llegaron a decirle que, si quería pruebas de que el secuestro era real, podían cortarle un brazo a su hijo y enviárselo

C. L.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:52

Comenta

Una cruel estafa en la que los presuntos autores,d os varones, de 20 y 26 años de edad, contactaron a través de WhatsApp con ... una mujer de un pueblo de Granada haciéndose pasar por su hijo. Fue solo el inicio de un nuevo caso del método del «hijo en apuros». En este caso, la Guardia Civil descubrió que en sus cuentas bancarias habían acabado 6.500 euros estafados a una mujer granadina.

