La esquiadora granadina Ana Alonso se prepara para los Juegos Olímpicos de invierno en Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) en la Políclínica Sekhmet tras ... el atropello sufrido el pasado mes de octubre mientras entrenaba con la bicicleta por Sierra Nevada y confirmar finalmente que sufre la rotura de los ligamentos lateral cruzado anterior e interno junto a un edema óseo en la rodilla derecha y una fisura de maléolo a la luxación acromioclavicular en el costado derecho.

Para recuperarse de esta lesión se ha puesto en manos de Policlínica Sekhmet

Esta clínica reúne un gran número posible de especialidades médicas, así como la más alta tecnología.

Por eso Ana Alonso ha confiado en estos profesionales para preparar su participación en los Juegos Olímpicos.

Después de este diagnóstico el camino a seguir según la esquiadora no será fácil con lo que se ha encomendado para su rehabilitación a Granada Policlínica Sekhmet, delicados a temas de puesta a punto de deportistas profesionales.

La esquiadora afronta con ilusión su recuperación para cumplir su deseo de participar en los próximos juegos olímpicos para los que ya está clasificada.