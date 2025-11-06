Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La esquiadora Ana Alonso confía en la Policlínica Sekhmet para su recuperación

Patrocinio

La esquiadora Ana Alonso confía en la Policlínica Sekhmet para su recuperación

Ana Alonso arranca su cuenta atrás particular para los Juegos Olímpicos

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:01

La esquiadora granadina Ana Alonso se prepara para los Juegos Olímpicos de invierno en Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) en la Políclínica Sekhmet tras ... el atropello sufrido el pasado mes de octubre mientras entrenaba con la bicicleta por Sierra Nevada y confirmar finalmente que sufre la rotura de los ligamentos lateral cruzado anterior e interno junto a un edema óseo en la rodilla derecha y una fisura de maléolo a la luxación acromioclavicular en el costado derecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La esquiadora Ana Alonso confía en la Policlínica Sekhmet para su recuperación