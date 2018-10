Espesa niebla para comenzar el martes en Granada

Granada ha amanecido este martes bajo una espesa niebla que cubre el cielo de la ciudad.

Según la previsión de la AEMET, la estampa nubosa no se borrará hoy de la capital, con posibles chubascos durante toda la jornada que no parece que descarguen con fuerza, ya que no hay activo ningún aviso meteorológico durante el día.