«Espero que el peso de la responsabilidad no me lleve a defraudar» RAMÓN L. PÉREZ Leandro Cabrera Mercado | Decano del Colegio de Abogados La nueva cabeza visible de los letrados de la provincia promete una revolución tecnológica y pelear por mejorar las condiciones del turno de oficio YENALIA HUERTAS Granada Domingo, 2 diciembre 2018, 02:29

Legitimado por 526 votos de los alrededor de 1.400 letrados que acudieron a las urnas el 6 de noviembre, el nuevo decano del Colegio de Abogados ya está asumiendo las responsabilidades y obligaciones inherentes a su cargo, que desempeñará durante los próximos cuatro años. Una de ellas: someterse a esta entrevista a modo de 'saluda' a la sociedad granadina. La experiencia adquirida con sus anteriores funciones en la Junta de Gobierno de la institución le allanarán el camino para «reinventar» el colegio y estar, como ha prometido, cerca de los más de 3.500 profesionales que lo integran.

-¿Está satisfecho?

-Sí, claro. Lógicamente cuando alguien se presenta a unas elecciones y las gana lo primero es estar satisfecho. Primero por el resultado, por conseguir más de diez puntos con respecto a la segunda candidatura y algo más de once con respecto a la tercera, pues supone un respaldo importante de los compañeros y eso desde luego satisface. Y segundo por el desarrollo del proceso electoral, la campaña, el mismo día de las elecciones y el comportamiento de todos mi oponentes en la carrera electoral, que ha sido exquisito. Es una doble satisfacción.

«Mi intención es no ser continuista de nada, lo que pretendemos es renovar el Colegio»

-¿Se esperaba más votos?

-En las otras elecciones en las que me he presentado -para otros cargos- es verdad que he barrido y he sido el más votado de todos. En esta ocasión, tenía la confianza de que iba a ganar y que iba a ganar bien 'ganado', como así ha sido. Quizás con un resultado de algo menos... pero también hay que tener un dato en cuenta: que había cuatro candidatos al puesto de decano, de tal manera que los votos a repartir y el porcentaje lógicamente resultante de los mismos necesariamente tenía que ser menor porque competía contra más gente.

-¿Qué siente uno siendo la cabeza visible de un gremio tan importante y con tantos colegiados?

-El peso de la responsabilidad, el peso de la púrpura me preocupa. No le voy a decir que no. Mi mayor preocupación es ser digno del puesto que voy a desempeñar, representar a mis compañeros con honor y que ese peso de la responsabilidad no me lleve a defraudar a la gente. Si soy capaz de superar esa circunstancia, pues bueno, yo creo que dentro de lo que cabe lo puedo hacer bien.

-Los resultados estuvieron muy reñidos durante gran parte del recuento. ¿Qué lectura hace de ello?

-Que afortunadamente la gente tiene criterio. Es verdad que estuvo reñido durante un tiempo, pero también hay que tener en cuenta que en el recuento se empezó por los últimos que habían votado a las cuatro de la tarde. Yo estaba relativamente tranquilo porque sabía que los votos de la gente que había acudido entre las 9 y las 12 eran nuestros, porque se ven las caras y se sabe quién te vota. Y efectivamente luego aparecieron esos votos para ganar sobradamente.

«Es un problema, además de un drama humano. Se ha colapsado el sistema»

-La participación fue histórica. ¿Por qué?

-Fue histórica no sólo cuantitativamente, también cualitativamente. El porcentaje, que rondó el 40% de los colegiados, es histórico y yo creo, analizando un poco los resultados, que por distintos motivos. Primero porque nos presentábamos tres candidaturas y una cuarta a decano y normalmente ha habido dos. Segundo, porque era la primera vez que en el Colegio se renovaba la junta entera, de tal manera que cada candidatura tenía 16 candidatos y eso hace que haya una movilización mayor. Y en tercer lugar, porque creo que había una voluntad plasmada en las urnas de finalizar una etapa algo convulsa que hemos tenido y entrar en la normalidad.

-Imagino que se refiere a las elecciones en las que un juzgado anuló el voto por correo. ¿El Colegio ha aprendido de ese error?

-En aquellas elecciones he de decir que yo ni participé ni intervine de ninguna manera, simplemente para votar. Aquello se reguló y, bueno, hoy el voto ha sido escrupuloso; se ha examinado uno por uno. Ya se dice en ellos estatutos exactamente cómo tiene que hacerse el voto por correo y no se admitiría ninguno que no fuese emitido con arreglo a los estatutos. Así se hizo por la comisión electoral, se computaron los que fueron y no ha habido ninguna reclamación, ninguna queja ni nada de nada. Todo ha sido muy pacífico y muy acorde con la voluntad de la gente.

«Cualquier recurso es imprevisible, porque la decisión depende de otro, pero espero y confío en que se desestime»

-Sin embargo hubo un colegiado que impugnó la convocatoria porque entre otros motivos se había notificado por correo electrónico. ¿Es correcta esa vía?

-Juan Barcelona y yo tenemos muy buena relación desde la facultad. Pero en fin, la conclusión es que estamos 3.500 colegiados y hay uno que es más listo que ninguno y los demás no sabemos o no pensamos. El recurso en sí yo creo que en el fondo del asunto no tiene ninguna razón de ser. Es inevitable que en un colectivo tan grande, y más siendo abogados, haya alguien a quien se le pueda ocurrir algo. Pero que en pleno siglo XXI, en la era tecnológica, queramos volver a principios del siglo XX para que la comunicación del colegio sea por correo certificado con acuse de recibo, con el coste económico que tendría cada convocatoria electoral, es que me parece absurdo, aberrante.

-¿Qué recorrido cree que tendrá el recurso?

-A ver, cualquier recurso es imprevisible, porque la decisión depende de otro. Ahora mismo está en trámite de decisión del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, que ya dijo que no accedía a la suspensión cautelar de las elecciones como él pretendía. Ahora resolverán sobre el fondo del asunto y si, como espero y confío, desestiman dicho recurso, pues ya Juan Barcelona tendrá posibilidad de irse al contencioso o no. Por el bien de todos intentaré hablar con él cuando el Consejo Andaluz se pronuncie.

-¿Hubo muchos votos nulos?

-Pues lo pregunté el otro día a la comisión electoral porque no tengo ese dato y alguien preguntó también algo y al final no me enteré. Hubo, pero muy pocos.

-¿Qué balance hace de la gestión de Eduardo Torres?

-¿De Eduardo? Es un amigo entrañable y yo personalmente lo quiero mucho. Tiene su carácter y sus cosas, pero es amigo mío y aunque he tenido diferencias con él en estos cuatro años que hemos compartido de política colegial, todo se lo he dicho siempre y a la cara. Lo que nunca hay que perder es la lealtad al decano.

-Le consideraban el candidato continuista.

-Sí, es curioso. Bueno, en las campañas electorales siempre se tilda de algo a alguien porque se piensa que eso puede perjudicar al otro y me tildaban de continuista, pero no me siento así. Eso primero, y segundo, mi candidatura era en la que menos miembros actuales de la Junta de Gobierno iban. Íbamos Antonio Mir y yo, mientras que en la de Alicia Teruel iban tres y Margarita Manzano llevaba dos también. Mi intención no es ser continuista de nada y lo que pretendemos es reinventar el colegio, renovarlo.

-En la nueva Junta de Gobierno del Colegio habrá tres candidatos de la lista de Alicia Teruel. ¿Se avecinan discrepancias o tensión?

-Para nada, al revés. Yo ya dije en el debate electoral que tuvimos que si se me colaban dos o tres de otra candidatura vienen a su casa, primero porque son compañeros, pero es que además en el caso de los tres que han entrado -Alfonso Labella, Rafael López Guarnido y Coral Vega- es que son amigos personales antes de meternos en política colegial.

-El estado de salud del Colegio es...

-Yo creo que es bueno en términos generales. Mejorable, pero bueno.

-¿Y el económico?

-Económicamente está bien. Siempre he dicho desde hace 14 años, cuando fui secretario, que es un error hablar de superávit en el colegio, porque no es una empresa que reparte dividendos. Nos lo tenemos que gastar necesariamente y si no nos estaremos equivocando. Hay que tener un colchón, pero el colegio está para gastarse el dinero que recauda.

-¿Y en qué se lo va a gastar?

-Pues me lo voy a gastar.... Bueno, yo no (risas), la Junta de Gobierno. Hay unos gastos básicos de funcionamiento que son los que son, pero luego sí que hay un concepto político de gasto. Y aunque entramos con el presupuesto ya hecho, ya le he dicho a mi tesorero, que se va a reunir con la tesorera saliente, que insista en el tema de nuevas tecnologías, fundamentalmente porque pretendemos darle un cambio tecnológico al Colegio. Queremos ponerlo como referente a nivel nacional y eso cuesta dinero.

-¿Era su candidatura realmente la de las grandes firmas de abogados?

-Es que a mí lo de los grandes despachos... Me sorprende cuando hablan de grandes despachos. Yo entiendo por gran despacho el que crea escuela, como el de Enrique Ceres, el de Antonio Álvarez Chaves, el de mi propio maestro... Esos son los grandes despachos para mí: los que se han hecho desde la nada y han alcanzado un gran prestigio con entrega, ilusión, trabajo, estudio y dedicación. Yo he tenido apoyo de los grandes, los medianos y los chicos.

-¿Qué piensa hacer para mejorar el turno de oficio?

-Por lo pronto mañana ya me reúno con el director general de Justicia -la entrevista se realiza el día 15-. Aparte, la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, me llamó el otro día para felicitarme y para ponerse a disposición del Colegio. Y con el respeto que tenemos que tenernos entre instituciones pero con igual firmeza le dije: Rosa, yo tengo 3.500 colegiados detrás que me empujan y tengo que sentarme contigo para plantearte los retos del turno de oficio, porque partiendo de la base de que es un problema endémico y que siempre nos va a parecer que las retribuciones son bajas, es verdad que creo que el trabajo que hacen los abogados del turno de oficio es absolutamente digno mientras que las retribuciones son indignas y tendríamos que ir acercando lo uno a lo otro.

-¿Va a presionar entonces para que se pague mejor?

-Sí, sí, sí. Claro (rotundo).

-El futuro de la abogacía pasa...

-Yo creo que pasa por reiventarse un poco. Yo creo que la gente joven tiene que cambiar el chip y tiene que empezar a pensar en asociarse.

-¿Aboga por el despacho colectivo?

-Es que yo creo que el futuro de la abogacía va por ahí. El despacho artesanal cada vez tiene menos recorrido y yo creo que hay que formar a los compañeros, a los abogados jóvenes que empiezan, y explicarles las opciones que hay. Se pueden hacer despachos colectivos en los que sólo se sufraguen los gastos, asociaciones, sociedades profesionales...

-El seguro de responsabilidad civil ha generado cierta controversia durante la campaña. ¿Qué cobertura hay contratada? ¿La va a mantener?

-La cobertura ahora mismo está en un millón de euros por siniestro con una prima creo que absolutamente razonable y muchos flecos más. Yo soy de la opinión de mantenerla. Creo que la póliza que tenemos es la mejor que podríamos tener en las condiciones en las que estamos de siniestralidad. Afortunadamente no hay muchos muy importantes, pero hay alguno que en el caso de no tener el seguro arruinaba al compañero.

-¿Existe colapso en la Costa por la asistencia a los inmigrantes que llegan en patera? ¿Va a adoptar alguna medida?

-Es un verdadero problema, primero como drama humano, pero desde el punto de vista del Colegio de Abogados, también. Se nos ha colapsado el sistema. Cada inmigrante que entra tiene que ser asistido por un abogado y hay que poner en valor su labor ingente, difícil y mal pagada. Es uno de los temas que quiero tratar con la consejería. Es un problema de tal dimensión que nos tendríamos que sentar muchas administraciones para intentar darle una solución al drama que estamos viviendo.

-¿Hay intrusismo en su profesión?

-Hay algunos casos de intrusismo. Lo que sí hay es ejercicio irregular de la profesión, que es algo distinto. Hay personas que siendo licenciadas en Derecho no están colegiadas y ejercen como abogados. Yo soy muy belicoso con eso.

-¿Pensó alguna vez que lo sería?

-Sí, cuando me colegié. Yo vengo de un despacho en el que el maestro de mi maestro, que era Juan Linares, fue decano. He vivido el Colegio muy cercano y siempre he sido muy colegial. Era como la solución natural al devenir de las cosas. No me viene grande y sé donde me meto.

-Si no hubiera concurrido a las elecciones, ¿a quién habría votado?

-(Risas) No puedo contestar.

-El lema de su candidatura era 'Cerca de ti'. ¿Promete estar realmente cerca de los abogados?

-El 'Cerca de ti' no es sólo la cercanía física, es la cercanía del colegio como institución a los compañeros, a los abogados de los pueblos, para que no se sientan tan lejos, tan desamparados. Queremos llevarles el Colegio a su móvil, a su tablet. Lo prometo y lo voy a cumplir. El Colegio está abierto a todos los colegiados, pero la puerta del despacho del decano, también.