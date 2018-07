Espectacular robo en cuatro tiendas de Carrefour para llevarse 100.000 euros en móviles

Cuatro encapuchados han protagonizado uno de los mayores robos registrados en Granada en la última década. Eligieron las tiendas de telefonía móvil ubicadas dentro del centro comercial Carrefour de la Carretera de Armilla. La hora: 3.30 de la madrugada. Nadie les iba a molestar, ni siquiera la vigilancia privada, básicamente, porque según tiendas consultadas hay un pequeño tramo horario en que no hay. Cuatro individuos encapuchados, con guantes y armados con marros -martillos de grandes dimensiones- forzaron la persiana de la entrada principal de este establecimiento. La levantaron sólo medio metro y por debajo se colaron estos cuatro individuos: uno iba rompiendo las cristaleras con el marro y el resto entraba a vaciar las vitrinas de móviles de alta gama, principalmente, pero también de otros de calidad inferior. Los cuatro encapuchados arrasaron con todo el material existente en las franquicias de Vodafone, Orange, Phonehouse y Movistar. Llenaron los bolsos con un botín que fácilmente supera los cien mil euros en dispositivos de telefonía, según los cálculos de los propios establecimientos asaltados, y salieron por la puerta principal para huir en los vehículos preparados para su fuga. Detrás dejaron un reguero de cristales rotos, de cámaras de seguridad golpeadas y arrojadas al suelo, así como una estruendosa sinfonía de alarmas sonando al mismo tiempo. Las cámaras de seguridad tienen cronometrado en apenas tres minutos el asalto. ¡Tres minutos!

La segunda parte de este golpe será 'colocar' los más de doscientos aparatos de telefonía de alta gama robados en estas cuatro tiendas a precios de saldo, es decir, muy por debajo de los de mercado, que pueden oscilar fácilmente entre los 500 y los 1.000 euros, con una media de 650 euros por dispositivo.

Los vehículos de la Policía Nacional comenzaron a llegar en pocos minutos y empezaron un trabajo que durante la jornada de ayer resultó intenso: visionado de las cámaras de seguridad, recogida de huellas u otros vestigios dejados durante el robo por los asaltantes, toma de declaración a los responsables de estas tiendas; en fin, una investigación que acaba de comenzar y acabará con la detención de los asaltantes más pronto que tarde. De momento, no hay detenidos por este importante robo.

Utilizaron marros para derribar los dobles cristales de estos establecimientos

IDEAL contactó ayer con uno de los responsables de la zona de tiendas de Carrefour quien se limitó a confirmar lo sucedido y a resaltar que el centro comercial, así como las tiendas asaltadas estuvieron funcionando al 100% durante la jornada de ayer. Sobre los asuntos de seguridad de este centro comercial, referidos a la presencia o no de un vigilante a esas horas, declinaron efectuar cualquier tipo de pronunciamiento pese a lo denunciado por responsables de dos de estas tiendas asaltadas.

«A nosotros nos han robado teléfonos por valor de 35.000 euros, casi todos de alta gama. No nos ha pillado en horario comercial, pero cuando llegas y te encuentras con todo esto te pones nervioso», comentó ayer una de las responsables de la franquicia de Vodafone, quien destacó que en los dos años que llevan desde la apertura de la tienda «nunca nos había ocurrido nada igual».

Sin dudas

Los asaltantes tenían perfectamente estudiado el robo. Conforme entraron se fueron directos a por los establecimientos que sabían muy bien donde se encontraban ubicados. De hecho, en las imágenes de las cámaras de seguridad no se muestran dubitativos cuando se dirigen a uno u otro sitio.

Frente a la franquicia de Vodafone se encuentra la de Orange. Apenas están separadas por diez o quince metros. «Nosotros no hemos hecho aún el recuento. Se han llevado teléfonos de alta gama y otros que no lo son. No podemos cuantificar aún lo robado, pero ha sido bastante», advertía una joven de esta tienda. En los mismos términos se pronunció ayer una dependienta de Movistar, otro de los comercios ubicados dentro de Carrefour asaltado la madrugada del lunes. «A nosotros nos han robado unos 15.000 euros en teléfonos móviles de todo tipo, sólo se han dejado en la vitrina un móvil de alta gama de unos 700 euros. El resto se lo han llevado todo. También han entrado en la trastienda para arrasar con todo lo que había», según el responsable de la franquicia Phonehouse.

Todas estas franquicias abrieron ayer sus puertas como casi todos los días. Dos de las cuatro asaltadas aún tenían sobre las 13.30 horas los cristales de sus escaparates con las señales de haber sido derribados con los martillos de grandes dimensiones utilizados. Las dos puertas principales de entrada a Carrefour de la Carretera de Armilla estaban arregladas también sobre las 13.30 horas después de una mañana entera trabajando duro.

Los seguros de estos establecimientos serán los que tendrán que responder de este robo, mientras Carrefour se hace cargo de los daños generados en las zonas comunes.

Policía Nacional trabaja duro para tratar de localizar a los asaltantes de este espectacular robo. De momento se barajan todas las posibles hipótesis, tanto que se trate de un grupo local o itinerante especializado en este tipo de robos y buscan si hay robos similares en otras provincias españolas.

Los cuatro asaltantes sabían muy bien que disponían de poco tiempo para huir. Antes de salir por la puerta se toparon con la leyenda inscrita en una puerta de cristal: «Muchas gracias por su visita».