ESIC refuerza su oferta formativa financiera en Andalucía, con nuevas certificaciones internacionales
La medida beneficia, entre otros, al Máster en Dirección Financiera y al EMBA que son impartidos en Andalucía, de un modo exclusivo, por EIG Education
Viernes, 3 de octubre 2025, 23:27
El mundo empresarial atraviesa un escenario cada vez más complejo en el que las decisiones financieras tienen un impacto directo en la sostenibilidad y en el rumbo estratégico de las organizaciones. En este contexto, la formación de profesionales capaces de anticipar riesgos, interpretar datos y liderar equipos financieros se convierte en una necesidad creciente.
Con esta idea, el Máster en Dirección Financiera (MDF) y el EMBA (Executive MBA) de ESIC University impartidos en exclusiva en Andalucía por EIG Education, incorporan un convenio con el Instituto Español de Analistas, entidad de referencia en el ámbito financiero nacional y europeo, que este año celebra su 60 aniversario, aniversario que comparte ESIC, que también ha cumplido este año 60 años de historia. Este acuerdo permite que los alumnos de estos programas tengan acceso a ventajas en certificaciones de reconocido prestigio:
•ESG Essentials: centrada en sostenibilidad, una competencia cada vez más demandada en el sector financiero.
•Certificado de Experto en Valoración de Empresas (CEVE): clave en áreas como el análisis financiero, la inversión y el corporate finance. Los alumnos que obtengan el título MDF obtendrán convalidada la parte teórica de este prestigioso certificado y la preparación para el examen práctico.
Estas acreditaciones aportan un valor añadido a la formación académica y refuerzan la proyección profesional de los estudiantes.
El programa combina un enfoque práctico con la participación de docentes en activo del sector y herramientas como simuladores de estrategia empresarial. Además, integra competencias vinculadas a las nuevas tecnologías, el liderazgo y la toma de decisiones, con el objetivo de preparar a los futuros directores financieros para los desafíos de un entorno en transformación.
Una apuesta segura para quienes aspiran a dar un salto cualitativo en su carrera accediendo a puestos de responsabilidad en el área financiera, o para recién titulados que desean incorporarse al mercado laboral con una formación diferencial.