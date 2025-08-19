La Escuela de Verano Padre Manjón cumple 16 ediciones como alternativa contra el aburrimiento

Parce -así le llaman- se siente como en casa. No en vano son ya ocho los años que lleva acudiendo a la Escuela de Verano ... Padre Manjón. Empezó como alumno, después fue voluntario y ahora es uno de los diecisiete monitores que hacen posible que todo funcione. No es tarea fácil cuando se trata de doscientos asistentes que, durante julio y agosto, desafían al calor y al aburrimiento de las mañanas en casa.

«Procuramos tenerlos el máximo tiempo posible haciendo cosas», dice. Y la agenda es tan variada como enriquecedora. Mientras unos se van a la piscina, otros atienden con curiosidad a Félix Freire, responsable de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Les explica que su labor es protegernos y cuidarnos. Hay muchas preguntas, incluso algunas sorprendentes, pero todas reflejan interés. Félix les recuerda que, para ser policía, lo más importante es «ser buena persona… como en cualquier trabajo».

Tras la charla, el patio del colegio donde se desarrolla la actividad se llena de emoción. Los pequeños se suben al coche patrulla, a las motos, hacen sonar las sirenas... y se sienten protagonistas de su propio verano.

Este proyecto, impulsado por la Obra Social Padre Manjón, cumple ya su edición número dieciséis. Dayla, otra de las monitoras, cuenta que «es mi segundo año» y reconoce que esto va más allá de pasarlo bien: «Es un reto convivir con jóvenes muy distintos, unos apañaos, otros rebeldillos». ¿La clave? «Hablar con ellos, conocer su realidad y abordar sus necesidades».

La iniciativa se enmarca en la zona Norte de Granada, con sus particularidades, bien conocidas por Trinitario Betoret, presidente de la Obra Social y alma de este programa, junto a su equipo. Su objetivo es ofrecer a los jóvenes un verano activo, sano y lleno de oportunidades para integrarse y crecer. «Es imprescindible en un distrito muy abandonado», afirma.

Por eso, lo mismo van a la playa, al parque acuático o al río, que reciben visitas -también de la Guardia Civil- o participan en talleres. Desde las nueve y media de la mañana hasta las tres de la tarde, cada jornada está pensada para aprender, convivir y, sobre todo, disfrutar y, además, incluye almuerzo, con especial atención a una alimentación saludable, aspecto en el que colabora activamente la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento de Granada y el Gobierno autonómico son los principales apoyos de esta propuesta educativa «que cuesta mucho sacar adelante», lamenta Betoret. «Lo más doloroso es no poder atender todas las solicitudes. Los recursos no dan para más». Aun así, agradece también la ayuda de entidades como Caja Rural y Caixa. Pero, insiste, «hacen falta más medios para ampliar las plazas».

En esta labor el voluntariado es clave: este año hay doce jóvenes que se entregan con ilusión para que cada día sea especial.

Para muchas familias, esta alternativa veraniega es un verdadero alivio. Saben que sus hijos, hasta los 17 años, están bien cuidados, hacen amigos y viven experiencias únicas. Y todo, en un entorno donde conviven 23 nacionalidades y distintas religiones. «Están loquísimos», bromea Dayla, mientras observa a quien, tras bajarse de la moto de la Policía, corre de nuevo hacia la fila. Quiere repetir. No quiere que se acabe. Aquí hay tiempo para todo. Sin prisas. Porque en vacaciones también se aprende. «Esto engancha», sonríe Parce, que sabe bien lo que es crecer —y quedarse— en este lugar.