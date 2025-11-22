Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los instructores trabaja con uno de los simuladores que se integrarán en el nuevo centro.

Uno de los instructores trabaja con uno de los simuladores que se integrarán en el nuevo centro. Pepe Marín

La Escuela Militar de Helicópteros de Granada salta al futuro con un centro de élite para entrenar pilotos

Defensa culminará en mayo de 2026 un nuevo edificio, con seis millones de inversión, que acogerá tres simuladores y modernizará el sistema de enseñanza

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:55

Comenta

La Base Aérea de Armilla se creó en 1922 como apoyo a las operaciones en el Rif y el Norte de África, perteneció a los ... dos bandos durante la Guerra Civil, fue base de bombarderos, en 1950 se transformó en escuela de pilotos y desde 1980 es la sede del Ala 78, una unidad del Ejército del Aire español que tiene como principal misión la formación de los pilotos de helicóptero de las Fuerzas Armadas españolas y de la Guardia Civil.

