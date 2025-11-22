La Escuela Militar de Helicópteros de Granada salta al futuro con un centro de élite para entrenar pilotos

La Base Aérea de Armilla se creó en 1922 como apoyo a las operaciones en el Rif y el Norte de África, perteneció a los ... dos bandos durante la Guerra Civil, fue base de bombarderos, en 1950 se transformó en escuela de pilotos y desde 1980 es la sede del Ala 78, una unidad del Ejército del Aire español que tiene como principal misión la formación de los pilotos de helicóptero de las Fuerzas Armadas españolas y de la Guardia Civil.

Una larga y prolija historia de 103 años que abrirá una nueva era el próximo mes de mayo de 2026, cuando se marcará un hito en la modernización de la Escuela Militar de Helicópteros que ha convertido a Granada en la cuna de todos los futuros helicopteristas militares de España. En esa fecha está previsto que se inaugure, tras dos años de obras, el nuevo gran centro de simulación avanzada de los helicópteros H135 del Ejército del Aire y del Espacio, unas instalaciones con tecnología de vanguardia que harán que este centro de referencia nacional en la formación de pilotos salte al futuro.

El nuevo edificio albergará tres nuevos simuladores y parte del nuevo sistema de entrenamiento o Integrated Training System-Helicopters (ITS-H), que potencia los medios de enseñanza virtual y la simulación dentro del curso de piloto militar de helicópteros.

En la actualidad la escuela ya cuenta con un entrenador de este tipo de aeronave. Cuando se inaugure el nuevo edificio serán tres simuladores que quedarán integrados en domos de 3,35 metros de altura, una especie de bolas con las que ahora no cuentan, que recrean el entorno en el que vuela el helicóptero con visión 360 grados, lo que también supone un salto de calidad en el entrenamiento. La tecnología más puntera para formar a los pilotos militares de helicópteros de élite estará en Granada.

El coronel junto a un instructor en el simulador del H135 y uno de los helicópteros de la Base. Pepe Marín

«El simulador es una inversión mayor que un helicóptero pero a la larga más rentable porque ahorra costes en combustible, mantenimiento y personal. Además están diseñados con la máxima fidelidad y estándares más exigentes de entrenamiento táctico, se comporta igual que la aeronave por lo que facilita la formación ya que puedes simular absolutamente todas las emergencias, como fuego en un motor, aterrizajes forzosos», explica el máximo mando de la Base Aérea de Armilla, el coronel Joaquín A. Aguirre Arribas, director de la Escuela Militar de Helicópteros-Ala 78 y comandante militar de Aeropuerto de Granada.

Lo cuenta a bordo de uno de estos simuladores que reproduce la experiencia de ponerse a los mandos de un H 135 en todas las circunstancias posibles. El instructor es el encargado de ir enfrentando al alumno a los distintos retos: una meteorología adversa, terrenos montañosos, fuertes vientos de cola, ausencia de luz... Cada hora de capacitación supone una inmersión total en la realidad.

«Somos una escuela de excelencia teórica y práctica y con las nuevas infraestructuras la formación será mejor y más completa« Joaquín A. Aguirre Arribas Director de la Escuela Militar de Helicópteros-Ala 78 y comandante militar del aeropuerto de Granada

Pero la formación de excelencia que imparten en la escuela va más allá del simulador, que no sustituye las horas de vuelo reales. El nuevo edificio tiene dos plantas dedicadas a saltas técnicas, aulas y espacios de apoyo en los que se incluye también el 'computer Basic Training', que permite estudiar todos los sistemas de la aeronave de forma digital'. «Somos una escuela de excelencia teórica y práctica y con las nuevas infraestructuras la formación será mejor y más completa. El alumno pasa por el aula, el instructor le explica lo que va a volar, vuela en el simulador o en el helicóptero H135 y al acabar la misión le explica qué ha hecho mal o bien y como corregirlo», relata el coronel.

El edificio que se inaugurará en mayo de 2026 supone una inversión de 5,9 millones de euros, pero la modernización del sistema de enseñanza se enmarca en un programa global más ambicioso del Ministerio de Defensa para implementar un único sistema de armas (un único tipo de aeronave) en la Escuela, lo que está suponiendo la renovación de la flota. Esto es, los helicópteros dan un salto en tecnología y también la forma de enseñar a pilotarlos.

Los helicópteros Airbus H135, una aeronave de última generación, han sustituido a los Sikorsky 76C y en un futuro sustituirán a los Eurocopter EC120, más conocidos como colibríes. La metáfora que utilizan coloquialmente en la Base, para explicar a los profanos en la materia el salto, es que el colibrí sería algo así como un utilitario en automoción mientras que los nuevo H135 son los 'Tesla'. En la Base de Armilla tienen ya once H135 y en total llegarán 23. «Está previsto que vayan llegando durante los próximos años», apunta el coronel, aunque todo dependerá de los tiempos que marque Defensa y el contrato con el fabricante Airbus Helicopters España (AHE).

La inversión global del programa sería por tanto mucho mayor, ya que cada una de estos helicópteros oscila entre los seis y nueve millones de euros, en función del equipamiento. La expectativa es que la flota esté renovada en el horizonte de 2028. Además, se contemplan otras obras como la remodelación completa de los hangares donde se guardan las aeronaves y donde se realizan las labores de mantenimiento.