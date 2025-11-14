«Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»

Sergio ha empezado bien la mañana. Se ha cortado el pelo en lo de Antón Vázquez, en la avenida Pablo Picasso del Zaidín. Además, ha ... venido en coche y ha encontrado sitio justo enfrente de la peluquería. Todo va a cambiar en un segundo. Abre la puerta para salir de la peluquería y escucha un estruendo terrible. Por delante de sus ojos pasan vehículos y cuatro contenedores de reciclaje -el de 'resto', el azul, el verde y el amarillo-, empujados por un autobús urbano de Granada.

Sergio se queda en principio paralizado y piensa que si hubiera salido unos segundos antes él estaría en medio de este caos. Pero no, se recompone y recuerda el momento. «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes». Es el ruido ensordecedor del autobús contra los coches estacionados que se ha llevado por delante y, a su vez, los contenedores dando vueltas durante unos treinta metros. «Por suerte no había nadie más en la calle» Y por suerte también, el autobús estaba vacío.

Todo para cuando el autobús se frena. El silencio apenas dura solo otro segundo. «Tras los golpetazos luego hemos escuchado un alarido desgarrador». Sergio cuenta que miraba a todas partes y no podía saber lo que estaba pasando. «Por los gritos nos hemos acercado hasta el morro del autobús y ahí nos hemos encontrado con Mariángeles». La escena, horrible.

«La pobre mujer, de unos cuarentaypico años estaba atrapada completamente entre las dos ruedas delanteras del autobús. Tenía la cara ensangrentada, estaba completamente desorientada pero estaba consciente», relata Sergio. También estaba presente el propio peluquero, Antón Vázquez padre. «Le hemos preguntado por su nombre, y hemos llamado inmediatamente a los servicios de urgencias. Ella solo repetía: 'No ha sido culpa mía, ¿verdad? ¿No ha sido culpa mía?'». Y también preguntaba qué ha pasado y que dónde estaba.

Durante los minutos que ha tardado Bomberos en llegar al lugar del suceso, Sergio y Antón le han acompañado a Mariángeles. «Le hemos preguntado qué tal estaba, si vivía cerca. Nos ha dicho que iba al podólogo. Es decir, que estaba consciente». «También nos ha contado que se estaba asfixiando y que le dolía mucho».

Mientras, «el conductor seguía dentro del autobús, todavía al volante». Según los testigos oculares, tan solo musitaba «Me he puesto nervioso, me he puesto nervioso». Le han preguntado si podía accionar el mecanismo hidráulico para poder subir el piso del autobús, pero ha respondido que era imposible. Probablemente, por la colisión en el accidente.

Tanto Sergio como Antón cuentan que Bomberos han llegado rapidísimamente y que su actuación ha sido fundamental para poder rescatar a Mariángeles. La profesionalidad de Bomberos y su celeridad han permitido rescatar a Mariángeles de forma que la ambulancia que se había desplazado a la avenida de Pablo Picasso del Zaidín ha podido estabilizar a la mujer, ponerle un collarín y trasladar en camilla hasta la ambulancia para trasladar al cercano hospital del PTS.

En el trayecto ha atropellado a una peatona que ha terminado atrapada bajo el eje de las ruedas delanteras del autobús urbano de Granada. La mujer, después de ser rescatada por Bomberos de Granada, ha sido trasladada al hospital del PTS. El autobús, iba sin pasajeros.