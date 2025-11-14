Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dos bomberos trabajan en el lugar del accidente en la avenida Pablo Picasso del Zaidín. Javier F. Barrera

Accidente múltiple en Granada

«Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»

Testigos oculares del accidente del autobús en el Zaidín relatan que los coches y contenedores de reciclaje 'volaban' como en las películas

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:48

Sergio ha empezado bien la mañana. Se ha cortado el pelo en lo de Antón Vázquez, en la avenida Pablo Picasso del Zaidín. Además, ha ... venido en coche y ha encontrado sitio justo enfrente de la peluquería. Todo va a cambiar en un segundo. Abre la puerta para salir de la peluquería y escucha un estruendo terrible. Por delante de sus ojos pasan vehículos y cuatro contenedores de reciclaje -el de 'resto', el azul, el verde y el amarillo-, empujados por un autobús urbano de Granada.

