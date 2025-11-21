La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»

Jessicakes abrió sus puertas el pasado verano, en el mes de julio, en el número 4 de la calle Mulhacén. Y pese a que solo ... lleva unos meses en marcha, sus magdalenas y tartas ya están entre las más demandadas de la ciudad. Tras ellas está Jessica Milne, una escocesa que llegó a Granada en 2020 para trabajar como entrenadora de patinaje artístico sobre hielo y que más tarde, en 2023, encontró su auténtica pasión en la repostería.

«Soy de un pueblo muy pequeño de Escocia, cerca de Aberdeen. Está en mitad de la nada», cuenta a IDEAL Jessica, que reconoce que desde siempre le llamó la atención la idea de vivir en España, sobre todo a raíz de estudiar español. «Me mudé a Granada porque me llamaron para trabajar de lo que pensé que era lo mío, el patinaje artístico sobre hielo».

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba a nivel profesional y tuvo que buscar una alternativa. «Desde siempre había hecho dulces y gustaban mucho, así que en 2023 inicié este proyecto en casa. No sabía cómo iba a funcionar, pero desde el primer día no paré de recibir encargos y pronto pude mudarme a un local compartido». Y las cosas fueron tan bien que en julio de este año pudo hacer realidad el sueño de tener su propio negocio en solitario.

«El día que abrí preparé 500 magdalenas y, aunque hacía muchísimo calor, se vendieron todas en poco más de una hora» Jessica Milne Propietaria de Jessicakes

Desde entonces cuenta con su propio obrador y tienda en la que ella se encarga de hacerlo todo. Y sus dulces cautivaron a los granadinos desde el principio: «El día que abrí preparé 500 magdalenas y, aunque hacía muchísimo calor, se vendieron todas en poco más de una hora». Su repostería es 100% vegana pero Jessica aclara que es apta para todo el mundo. «Hago las cosas veganas porque yo soy vegana desde hace muchos años pero diría que el 90% de mis clientes ni se han percatado de ello. Para mi no es algo malo, es al revés, incluso mejor».

Aunque también hace tartas por encargo y brownies, el protagonismo en Jessicakes es para las magdalenas. «Son las protagonistas de la tienda al 100%. Están muy ricas y son jugosas pero no muy dulces. Además, cada mes hago un sabor especial», explica. Cuenta con una puntuación de 4,9 sobre 5 en las reseñas de Google y tiene más de 5.000 seguidores en Instagram: «Es algo súper importante para mi y lo valoro mucho. Es importante para comunicarme con la gente y tener una conexión con ellos. Que alguien se tome el tiempo para escribir una reseña por mis productos es súper guay».

Sobre el éxito de su negocio, Jessica reconoce que es algo que no se esperaba «para nada». Y pese a que no ha sido sencillo poner todo en marcha, admite que está siendo «como vivir un sueño». «Ahora solo quiero ir a por más porque no me conformo con seguir igual. Quiero seguir creciendo y quedarme en Granada, que me ha atrapado el corazón y ahora es mi hogar», finaliza.