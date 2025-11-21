Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jessica Milne en la fachada de su negocio. Ideal

La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»

Jessica Milne se mudó a Granada en 2020 para trabajar como entrenadora de patinaje artístico sobre hielo, aunque encontró su auténtica pasión en la repostería

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

Jessicakes abrió sus puertas el pasado verano, en el mes de julio, en el número 4 de la calle Mulhacén. Y pese a que solo ... lleva unos meses en marcha, sus magdalenas y tartas ya están entre las más demandadas de la ciudad. Tras ellas está Jessica Milne, una escocesa que llegó a Granada en 2020 para trabajar como entrenadora de patinaje artístico sobre hielo y que más tarde, en 2023, encontró su auténtica pasión en la repostería.

