Eritaña Burger: la parrilla americana donde hasta las verduras bailan rock'n'roll

Hay hamburgueserías que se conforman con ser «correctas», y luego está Eritaña Burger, que parece empeñada en demostrar que una burger puede ser religión, ciencia ... y arte contemporáneo, todo a la vez. Su propuesta es amplia y generosa, pensada tanto para los carnívoros militantes como para los vegetarianos. Desde antes del verano, en la Carretera de la Sierra, 152, este local trabaja para convertirse en un referente de la comida americana en la ciudad.

Las estrellas, por supuesto, son las hamburguesas. Cada una se prepara con carne madurada más de 45 días —porque la paciencia también se come— y se cocina al punto justo, ese que mantiene el jugo sin convertir el pan en Titanic. El pan, por cierto, es de patata artesana con auténtica mantequilla, y es tan suave que casi da pena hincarle el diente.

Hamburguesas extraordinarias

Entre las imprescindibles está la Cheese Burger, un monumento al cheddar que combina crema de queso, doble capa fundida, aros de cebolla rebozados en cerveza y el omnipresente ketchup Heinz.

Si te va el exceso con banda sonora de Elvis, la Fat Elvis te dejará temblando de placer. Lleva queso camembert, lechuga fresca, pastrami al estilo Nueva York, doble provolone, cebolla crujiente y una salsa misteriosa que podría firmar el mismísimo Rey.

La Champion Burger, por su parte, no engaña a nadie: triple patty dry aged, triple smoky cheddar, sweet relish casero y una salsa maravillosa. Y para los que prefieren un toque distinto, la de queso de cabra con bacon crujiente, cebolla caramelizada y frutos del bosque juega en otra liga. Las guarniciones no se quedan atrás: patatas fritas crujientes, espárragos a la parrilla (sí, has leído bien, espárragos) y la posibilidad de pedir media o ración completa. Aunque te aviso: acabarás deseando la entera.

El corazón de la casa Parrilla ahumada

La parrilla ahumada, el corazón de la casa, funciona con leña de barricas de whisky Jack Daniel's. El resultado: un aroma que debería venderse en perfume. Entre sus hits estan las costillas de cerdo tiernas, carnosas y tan suaves que casi se deshacen con la mirada. Se sirven con patatas fritas, col americana y tu BBQ favorita: clásica, Bourbon, spicy, honey mustard o la de la casa, BBQ PX, que merece su propio club de fans y un clásico entrecot de rubia gallega que nunca falla, ideal para los que creen que el filete sigue siendo el rey de la mesa. Eritaña Burger no es solo una hamburguesería: es un pequeño templo parrillero donde la grasa se respeta, el queso se venera y todo sabe a gloria.