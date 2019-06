Los equipos españoles se preparan para afrontar la próxima campaña

El mercado de fichajes de verano se presenta de lo más interesante. IDEAL Martes, 18 junio 2019, 01:39

Aunque los equipos españoles ya han dado a conocer algunos de los nombres de los jugadores que formarán parte de su plantilla la próxima temporada, aún circulan muchos rumores en torno a sus próximos movimientos.

Por otra parte, desde el catorce de junio hasta el siete de julio se celebrará la Copa América, un acontecimiento ideal para que los ojeadores descubran nuevas promesas del fútbol o se aseguren de que aquellos jugadores en los cuales se habían fijado realmente cumplen sus expectativas.

El proyecto del Real Madrid ya comienza a coger forma

Hazard, Jovic, Rodrygo y Militao son los cuatro jugadores confirmados para formar parte del Real Madrid de la próxima temporada. Además, todo indica que Mendy entrará en esa lista de nuevas altas. Lo cierto es que el conjunto merengue ha arrancado este comienzo del periodo estival con los deberes muy avanzados, a diferencia de otros años.

Con un proyecto que ya comienza a coger forma, el Real Madrid podrá trabajar sin prisas y sabiendo que muchas de las principales posiciones que necesitaba reforzar ya están cubiertas, tal como quería Zinedine Zidane cuando se incorporó de nuevo al club merengue. Con ello se pretende no volver a repetir el fracaso de la campaña anterior y conseguir que los aficionados vuelvan a ilusionarse y confiar en su equipo a la hora de realizar sus pronósticos en alguna casa apuestas.

El club blanco también podrá centrarse en las salidas al tener buena parte de los deberes hechos, un asunto tan importante como complicado. Los principales candidatos a abandonar el club son Mayoral, Odegaard, Raúl de Tomás, Ceballos, Reguilón, Gareth Bale, James y Keylor.

Con los temas de los fichajes y las salidas más o menos resueltos, el Real Madrid estará más tranquilo a la hora de apostar por algún futbolista que acabe de poner la guinda al pastel de Zinedine Zidane. Mbappé, Pogba y Neymar son los nombres que más suenan, aunque cualquiera de los tres fichajes será bastante complicado de conseguir.

El Barça obligado a reforzarse para reconquistar la Champions

La gran temporada del Barcelona se vio un poco empañada tras ser derrotado en la UEFA Champions League y la Copa del Rey. Aunque parece ser que el conjunto blaugrana no tiene rival en la Liga, ya que ha conseguido hacerse con ocho de las últimas once, lo cierto es que el asalto a Europa se le resiste. Por ello está obligado a reforzarse, así que tiene que hacer caja con las ventas y fichar bien.

El primer fichaje del Barça de cara a la próxima temporada ha sido De Jong, el centrocampista holandés del Ajax. Esta maniobra estratégica le ha costado al club catalán setenta y cinco millones de euros más once en variables. Otras de las opciones que baraja el Barcelona son De Ligt, Antoine Griezmann y Neymar. Este último ha hecho saber su deseo de volver al club blaugrana, aunque la operación sería muy compleja.

El Atlético de Madrid pretende reestructurar su plantilla

Se han producido salidas importantes en el núcleo de la plantilla del Atlético de Madrid durante los últimos meses y todo parece indicar que no serán las únicas. Por ello, al club colchonero no le queda más remedio que realizar algunos fichajes para reestructurar al equipo de cara a la próxima temporada.

Uno de los jugadores que dejará de vestir la camiseta rojiblanca es Antoine Griezmann. A esta salida podría sumarse la de Álvaro Morata, quien aún no tiene definido su futuro, aunque cabe mencionar que la intención del futbolista es continuar en el Atlético de Madrid.

En el caso de que finalmente Morata se fuese del club madrileño, se abordaría el fichaje de Cavani con el fin de reforzar la delantera. Por otro lado, el posible sustituto de Griezmann sería Rebic, aunque hay rumores que indican que el que realmente interesa es Joao Félix.

El Valencia realizará cambios importantes en cada una de las líneas del campo

El Valencia quiere reforzar cada una de las líneas del campo, especialmente la delantera. La falta de gol de este equipo durante el inicio de la pasada temporada ha hecho que el club se lance a por un «nueve», el cual podría ser Maxi Gómez.

Mouctar Diakhaby, Neto y Rodrigo Moreno probablemente abandonarán el club la próxima temporada. De hecho, este ya ha recibido algunas ofertas por ellos. Por otro lado, Manu Vallejo, Jorge Sáenz y Jason ya forman parte de la plantilla.

El Valencia también está negociando con el Villarreal para fichar a Denís Chéryshev. Además, ya ha buscado un sustituto para Neto: Jasper Cillessen. No obstante, el guardameta no dará el paso hasta no saber con total seguridad que el jugador brasileño se marcha del equipo, ya que desea ser titular.