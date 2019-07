Entrena promete políticas para la 'Granada vacía': «No vamos a permitir ni un pueblo cerrado» El socialista José Entrena aplaude en su pleno de investidura como presidente de la Diputación provincial / Pepe Marín El socialista inicia su segundo mandato al frente de la Diputación con el anuncio de un gran pacto provincial para combatir la despoblación MERCEDES NAVARRETE Motril Miércoles, 3 julio 2019, 02:24

Reivindicando a los pueblos y su gestión de estos últimos cuatro años en los que se ha visto obligado a buscar consensos, el socialista José Entrena (Villanueva de Mesía, 1961) inició ayer su segundo mandato al frente de la Diputación provincial. Aunque esta vez el PSOE goza de una cómoda mayoría absoluta, Entrena se comprometió a gobernar «como si no la tuviera». La firme intención de tender puentes con todos los grupos políticos y de impulsar un gran pacto provincial para luchar contar la despoblación fueron dos de los ejes principales sobre los que giró su discurso de investidura. El presidente provincial consiguió el apoyo de 18 de los 27 corporativos en el pleno de constitución. Además de los catorce diputados socialistas, los dos diputados de Ciudadanos y los de IU y Adelante Granada, respaldaron la investidura del socialista mientras que los ocho diputados del PP votaron a su candidato José Antonio Robles y la diputada de Vox, Cristina A. Jiménez a ella misma.

Más de seiscientos invitados, repartidos entre el salón de plenos y los patios de la Diputación, siguieron el desarrollo de la sesión inaugural del XI mandato, que contó con la presencia de los máximos representantes del Gobierno central y andaluz en Granada, Inmaculada Oria y Pablo García, el alcalde de la ciudad, Luis Salvador, además de autoridades militares, numerosos alcaldes de todos los pueblos granadinos y familiares y amigos de los 27 diputados que tomaban posesión.

Catorce de los diputados se estrenan en el cargo en esta corporación en la que entran por primera vez en el pleno de la Diputación provincial las formaciones políticas Adelante Andalucía y Vox.

«Espejo»

Entrena llegó a la sesión constitutiva de la Diputación acompañado por la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, que quiso respaldar al presidente que, según sus palabras, es «el ejemplo de lo que el PSOE significa en el municipalismo».

La secretaria regional del PSOE vinculó de hecho «los magníficos resultados» que su partido obtuvo en las pasadas municipales en la provincia con la «excelente gestión» que, a su juicio, ha desarrollado Entrena en el pasado mandato, desde la institución provincial y la dirección del partido. Una labor que, en su opinión, han reconocido hasta los ciudadanos que no votaron al PSOE: «Su presidencia ha marcado un antes y un después en la Diputación provincial».

Entre otras cuestiones destacó que en estos últimos cuatro años el gobierno socialista de la Diputación ha «garantizado la igualdad de oportunidades en todos los municipios» y puesto en valor «la cohesión social y territorial de la provincia».

«Es un ejemplo de lo que nosotros representamos en el municipalismo de lo que queremos hacer al frente de las instituciones y de las diputaciones provinciales y un espejo en el que se miran otros muchos presidentes de Andalucía y muchos alcaldes y alcaldesas», declaró.

40 minutos

Tras la ronda en la que intervinieron todos los portavoces, tomó la palabra un feliz y emocionado José Entrena que desgranó las líneas de gobierno que marcarán este nuevo mandato en un discurso de 36 folios y cuarenta minutos de duración.

El presidente agradeció especialmente el voto de confianza de los partidos que apoyaron su investidura y tendió la mano a todos, también a PP y a Vox. «Estoy convencido de que podremos encontrar espacios de acuerdo en beneficio de los intereses de los granadinos», afirmó. Entrena mostró su convencimiento de que «la casa común de los Ayuntamientos» es «más necesaria que nunca» y se mostró orgulloso de haber «recuperado el protagonismo de la Diputación» en los últimos cuatro años.

Además prometió «participación, transparencia, diálogo, colaboración y entendimiento».

Tres prioridades

Como prioridades de su gobierno, Entrena fijó la mejora de los servicios públicos en los municipios, el impulso a las políticas sociales y de igualdad y el desarrollo sostenible y la creación de empleo.

Además, anunció que se va a modificar el reglamento de los Planes provinciales de Obras y Servicios para aumentar el plazo de ejecución de las actuaciones a cuatro años y la creación de un Servicio de planificación de inversiones que ayude a gestionar las convocatorias de las distintas administraciones para los ayuntamientos, además de orientar a los alcaldes en lo referente a convocatorias, ejecución y pago de obras.

Pieza clave

»

En la misma línea, comunicó la puesta en marcha de proyectos «de interés general» que afectan al desarrollo económico de la provincia, como la carretera de Puleva y la conexión de la variante sur A-44 con la comarca de El Temple, donde se ubican los polígonos Marchalhendín y Parque Metroplitano.

Concluir la matriculación de carreteras locales, potenciar el plan de caminos rurales en colaboración con la Junta y apoyar a las empresas locales con medidas «para que no jueguen en desventaja en las licitaciones de contratación pública» fueron otros de sus compromisos.

El Geoparque

Por otro lado, como gran reto del mandato, Entrena se mostró decidido a avanzar en las políticas de cohesión del territorio y convertir así a la Diputación en una pieza clave para que la despoblación no siga avanzando, en la misma línea de las políticas del Gobierno central.

«Aún no tenemos ningún pueblo cerrado y en venta pero eso ya ha sucedido en otras provincias y no podemos permitir que en Granada ocurra», incidió.

Entrena impulsará un gran pacto provincial para apoyar a la 'Granada vacía'. «No partimos de cero, tenemos en marcha proyectos que pueden ser un acicate para revertir la situación», apuntó el presidente, que citó el Geoparque, un proyecto que abarca a cincuenta municipios con riesgo de despoblación de la zona norte. Entrena finalizó su discurso con una firme convicción: «Las diputaciones no solo son necesarias sino que deben ser protagonistas en la España de hoy».

PP Robles reclama que se le de contenido al consejo de alcaldes

El líder de la oposición, el diputado del PP José Antonio Robles, aprovechó su intervención para advertir al presidente de la institución provincial que la mayoría absoluta «no le da carta blanca para gobernar solo para los suyos» y reclamar un trato igualitario para todos los los alcaldes. «Un buen principio sería dotar de contenido al consejo de alcaldes y que éstos sean tenidos en cuenta y consultados previamente en los temas más importantes que que afectan a nuestros pueblos, no cuando las decisiones están tomadas», subrayó Robles. El portavoz del PP fue muy crítico con la gestión del mandato anterior que, a su entender ha estado marcado por la «paralización». «Ahora no podrá poner como excusa como en el pasado que no tiene suficiente mayoría», incidió Robles, que pese a todo deseó acierto a Entrena «porque su suerte será la de los 900.000 vecinos de la provincia por los que la Diputación tiene la obligación de velar».

«Escuche a los alcaldes y alcaldesas, pero no solo a los suyos. Gobierne para todos, sin importar el signo político», recomendó. Robles tampoco perdió la oportunidad de recordar «situaciones lamentables» como los 18 meses que la pedanía de Venta Quemada en Cúllar estuvo sin agua por la falta de una potabilizadora. «Al final nos costaron más las botellas que la obra», recriminó exigiendo a Entrena que estas cosas no se vuelvan a repetir.

Ciudadanos La finalización de las infraesctucturas como prioridades

La finalización de las infraestructuras como prioridades

Ciudadanos quiere una Diputación provincial «impermeable a la corrupción, transparente, que garantice la solidaridad entre los pueblos y al servicio de los ciudadanos». Es el modelo de institución que desgranó en su intervención el portavoz de la formación naranja, Francisco José Rodríguez Ríos, que hizo un llamamiento para recuperar «la buena política», «respetuosa con la ciudadanía» y ofreció por parte de sus diputados «trabajo responsable y con absoluta honradez». Rodríguez Ríos consideró que los diputados deben hacer un ejercicio de responsabilidad «porque los ciudadanos nos piden que desde políticas de consenso y desde el debate constructivo resolvamos los problemas que tienen».

Como gran prioridad Rodríguez Ríos marcó la necesidad de trabajar por la conclusión de las grandes infraestructuras pendientes. «Hay que conseguir que las conducciones de Rules sean una realidad, al igual que la línea eléctrica 400 para el norte de la provincia, hay que seguir apostando e invirtiendo para conseguir nuestro acelerador de partículas y acabar con lo pendiente del AVE, como la variante de Loja y la integración a su llegada a Granada», subrayó. Además propondrán que la prioridad de la institución sea la dinamización económica y la generación de empleo «para acabar con el paro que azota a la provincia por encima de la media andaluza y nacional».

Izquierda Unida La voz de los desfavorecidos y los pueblos pequeños

La diputada de IU y coordinadora provincial en Granada, María del Carmen Pérez, prometió hacer política «con los pies en la calle» y reivindicó el «compromiso» de la formación de izquierdas con «los sectores más desfavorecidos de la provincia» y con los pueblos pequeños. «El Ayuntamiento de Ayuntamientos tiene que combatir la Granada vaciada», declaró. Asimismo apostó por las políticas de medioambientales y de igualdad. La portavoz de IU también incidió en la necesidad de actualizar el marco de competencias de los gobiernos locales. Por último, apostó por una Diputación provincial que fomente el consenso y la participación de todos los grupos político y mostró su confianza en que el PSOE no utilizará su mayoría «como rodillo».

Adelante Devolver el protagonismo de la política a las personas

Además de ser la primera política de Adelante que entra en la Diputación provincial granadina, Alejandra Durán, se mostró muy orgullosa de ser también la primera diputada de la historia por el municipio de Padul y se congratuló de «la renovación» en la institución. Durán se comprometió a impulsar «un proyecto colectivo que quiere poner a la gente en el centro de sus políticas» y ofreció una oposición «constructiva y crítica» con las medidas que no favorezcan a los más «vulnerables». A su entender, «la justicia social y la igualdad de oportunidades» tienen que marcar las políticas de la Diputación provincial. «Creemos en una política comprometida, abierta y participativa que devuelva el protagonismo a las personas», aseveró.

Vox «Granada debe ser la prioridad de todos»

Hace cinco años, en un local de Ganivet, unas veinte personas «unidas por su amor a España, la salvaguarda de las costumbres y la defensa de las instituciones» sembraron el germen de Vox en Granada. Entre ellas estaba la diputada Cristina A. Jiménez, que ayer recordaba cómo en aquellos momentos era difícil imaginar que hoy su partido estaría en las instituciones. La diputada de Vox, que estuvo respaldada en la sesión constitutiva por la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, recordó que Granada «debe ser la prioridad» de todos los diputados. En este sentido, dijo que el color de un ayuntamiento no puede determinar la atención y aseguró que trabajará «para remover los obstáculos que impiden a Granada estar donde debe estar».