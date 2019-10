La entrega de las viviendas de Santa Adela queda pendiente de la decisión de la junta electoral Las viviendas de Santa Adela ya están listas para ser ocupadas. / ALFREDO AGUILAR El Ayuntamiento ha planteado alegaciones al recurso interpuesto por el PSOE, que podría paralizar el acto previsto para esta tarde JAVIER MORALES Jueves, 17 octubre 2019, 13:28

Los vecinos de Santa Adela no saben aún si podrán recoger las llaves de sus nuevas viviendas en la tarde de este jueves, como estaba programado desde ayer. El PSOE recurrió ante la junta electoral el acto de entrega, para el que estaba prevista la presencia de representantes de las tres administraciones implicadas en el proyecto y al que se invitó a los portavoces de todos los grupos municipales, pero no a la prensa, que no estaba convocada por los canales habituales. El equipo de gobierno ha formulado alegaciones al recurso del PSOE, por lo que queda en manos de la junta electoral la decisión sobre si se mantiene la hora -17.00- y el lugar -el centro cívico del Zaidín- previstos para la entrega de las 117 viviendas.

El Ayuntamiento espera que la junta electoral se pronuncie este mediodía. Hay vecinos que tenían prevista la mudanza para mañana viernes. Las consecuencias de la decisión pueden ir desde la desestimación del recurso del PSOE, que daría vía libre al acto de esta tarde, hasta el aplazamiento de la entrega, en la que el alcalde -así lo ha señalado ante los medios- debe estar presente como firmante.

El equipo de gobierno ha criticado la actitud del socialista Francisco Cuenca, que de acuerdo el alcalde, Luis Salvador, no puso ninguna 'pega' al modelo, fecha y lugar del acto de entrega en la junta de portavoces celebrada el lunes. Según fuentes municipales, la idea era dar el protagonismo a los vecinos después de más de una década de espera para entrar en sus nuevas casas.

El coportavoz del bipartito, César Díaz, se ha referido al recurso en una comparecencia ante los medios en la que ha expresado su «tristeza» y su sorpresa por que el portavoz socialista, Cuenca, no pusiera «ninguna objeción» en aquella junta de portavoces. «Como portavoz, asistí a esa junta, en la que se compartió la idea de que todos los portavoces y todas las administraciones estuvieran presentes y no hubiera más protagonista que los vecinos recogiendo sus llaves», ha resumido.

El alcalde ha intervenido ante los medios en una visita al barrio de Joaquina Eguaras. / J. M.

Minutos más tarde, el alcalde ha ahondado en los reproches a Cuenca, al que ha acusado de «deslealtad» y que a su juicio hace «una oposición destructiva, mentirosa, dañina y con mil minas en el camino». Salvador ha recorrido en sus declaraciones el tortuoso camino hasta la entrega de las viviendas, con retrasos, desencuentros entre instituciones, o la liberación de «180.000 euros para que la Junta pudiera poner más de 3 millones». Ha criticado que Ayuntamiento, Junta y Gobierno, bajo dirigentes socialistas, fueran «incapaces» de sacar adelante el proyecto.

El alcalde atribuye el recurso del PSOE al interés «electoralista» de Francisco Cuenca: «No tenemos culpa de que Pedro Sánchez nos haya metido en elecciones por el interés electoral». El líder de Ciudadanos en la provincia ha recordado los efectos que podría tener la cancelación de la entrega: que no puedan mudarse y el Ayuntamiento tenga que seguir pagando el alquiler de las 117 familias.

Sobre la posibilidad de organizar un acto más reducido o en otro lugar, Salvador ha aclarado que debe estar presente para firmar la entrega de las llaves y escrituras, y ha ironizado: «Yo puedo citar a los vecinos en el Cafeto, que es donde tomo café los sábados, y muchas veces me reúno con gente, y que se vayan tomando un café uno a uno«. Si se considera acto electoral la entrega en el centro cívico del Zaidín, también podría serlo en el Ayuntamiento o la oficina de Santa Adela, argumenta. El equipo de gobierno queda a la espera de las instrucciones de la junta electoral.