Entradas a un precio exclusivo para el partido del Coviran Granada ante Casademont Zaragoza

IDEAL

Martes, 28 de octubre 2025, 15:39

Con el cierre del año a la vista, noviembre y diciembre traen consigo un aire festivo que invita a aprovechar cada momento libre. Para muchas familias, esta es la ocasión ideal para realizar actividades culturales y de ocio juntos. Llegan los meses más familiares del años. En este contexto, Oferplan Granada de IDEAL propone una serie de planes diseñados para que todos puedan disfrutar de un agradable tiempo en compañía.

Entre las múltiples actividades que se avecinan, disfrutar del ambientazo del partido de baloncesto que disputará el Coviran Granada ante Casademont Zaragoza el próximo 6 de diciembre en el Palacio de Deportes a las 20: 00 horas puede ser un plan perfecto. Este encuentro no solo será emocionante, sino que representa una magnífica oportunidad para unir a la afición granadina en torno a uno de nuestros equipos más emblemáticos. Por ello Oferplan Granada ha decidido arropar al Coviran Granada en esta jornada, ofreciendo entradas a un precio especial de solo 19.90 euros. No te pierdas esta oportunidad y disfrutar del deporte

