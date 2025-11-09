«No entiendo que haya una ciudad en España mejor que Granada para ser Capital Europea de la Cultura»

Nada más entrar en el despacho del doctor Antonio Pérez en el Hospital de La Paz de Madrid, destaca en la pared una foto preciosa ... de la Alhambra. También, otra imagen de la playa de la Joya, en Torrenueva. «Me la regaló mi familia para tener un recuerdo». Hay más, entre ellas, dibujos de sus pacientes que ya no están.

–¿Hace cuánto que no vienes por Granada?

–Mucho tiempo la verdad. Los dos últimos veranos he estado con mi familia de estancia en la universidad de Columbia, en Nueva York, y este último en Londres (de hecho, su foto en WhatsApp es su familia cruzando Abbey Road, como en la portada de los Beatles). Espero ir a Granada en Navidad y en verano. También tengo un inglés 'granadino' todavía, y mi mujer, manchega, Beatriz, dice que tengo malafollá. Yo creo que no, pero ella dice que algo tengo.

–Veo que echas de menos Granada...

–Algo de Granada me acompaña siempre. Tengo camisetas del Granada CF, sudaderas que me pongo en mis estancias en el extranjero. Mis mejores amigos son del colegio Virgen de Gracia, tenemos la 'pandilla basura' y nos damos los buenos días por WhatsApp. Mi madre y mi hermana siguen ahí, y no descarto volver a Granada. Sueño con un carmen en el Albaicín para que la Alhambra me dé la tranquilidad que me da. Me gusta leer a Lorca y escuchar a los Planetas y a Lori Meyers. Quiero aportar a toda esta cultura granadina que ya existe desde la ciencia.

–¿Ve Granada como Capital Cultural Europea en 2031?

–Con todos los respetos al resto de ciudades españolas, Granada es única. Lo tiene todo, tamaño ideal, diversidad cultural. Fíjate que he trabajado en Londres y Nueva York, pero Granada también lo tiene. Es una ciudad multicultural de respeto, tolerancia y convivencia. De arte en todo, teatro, ciencia, rock y poesía, flamenco, del deporte con María Pérez. Es un entorno para vivir con calidad. Es verdad que mi especialidad hace que esté fuera incluso de mi país. Pero Granada es el entorno ideal. Es mi lugar en el mundo. No sé cuándo, pero sin duda volveré. Ojalá que Granada tenga el reconocimiento internacional que merece. No entiendo que haya una ciudad en España mejor que Granada para ser Capital Cultural Europea