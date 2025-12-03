Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El ensanche de la carretera a la Citai se estrenó en septiembre de 2024. Ideal

El ensanche de la carretera, el bus directo y la Industry Office, únicos avances tangibles del plan director

El plan de desarrollo regional contempla mejoras en transportes y vivienda, formación de técnicos y ayudas a empresas auxiliares

I. Gallastegui

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:25

Antes de guardar mutismo absoluto sobre el plan director de desarrollo local y regional en torno al Ifmif Dones, la Junta de Andalucía informó en ... marzo de 2023 de que este documento serviría para definir «las líneas de acción necesarias para acelerar este desarrollo y maximizar el impacto positivo que supondrá la implantación de esta infraestructura».

