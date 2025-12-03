El ensanche de la carretera, el bus directo y la Industry Office, únicos avances tangibles del plan director

Antes de guardar mutismo absoluto sobre el plan director de desarrollo local y regional en torno al Ifmif Dones, la Junta de Andalucía informó en ... marzo de 2023 de que este documento serviría para definir «las líneas de acción necesarias para acelerar este desarrollo y maximizar el impacto positivo que supondrá la implantación de esta infraestructura».

En la elaboración del plan de desarrollo regional, encargada a su vez por el PTS a una consultora especializada, participaron representantes de las instituciones locales, del tejido empresarial de Granada, de la industria científica española, de la Universidad de Granada y, por supuesto, del Consorcio Ifmif Dones. Estaba previsto que incluyera un estudio de territorios donde se ha instalado una infraestructura similar, un análisis de sus puntos fuertes y débiles, y un mapa estratégico con los indicadores para conocer el impacto de las actuaciones previstas.

La hoja de ruta debía abordar diferentes ámbitos para acompañar el desarrollo de esta instalación científica única en el mundo que a partir de 2034 validará los materiales empleados en los futuros reactores de fusión nuclear, una energía limpia, barata e inagotable.

La planificación de la inversión en la construcción del acelerador es la clave de bóveda de todo el proyecto y, por el momento, el capítulo en el que las dos administraciones implicadas están haciendo sus deberes: en el caso del acuerdo marco para la construcción de los catorce edificios del complejo –174 millones de euros–, tanto Madrid como Sevilla han comprometido ya el dinero para sufragarlo, con fondos europeos.

Uno de los capítulos más importantes del plan director es el de las infraestructuras y servicios, que abarca aspectos como la mejora de los medios de transporte y la provisión de servicios para los futuros trabajadores del acelerador, desde viviendas y colegios hasta restaurantes, hoteles y ocio. El ensanche de la carretera de acceso y la puesta en servicio de un bus directo desde la capital son algunos de los avances tangibles, mientras están en trámite el acceso a la segunda circunvalación o la posibilidad de llevar una línea de metro a la Citai.

La Junta anunció en 2023 que el plan se revisaría cada dos años, pero aún no ha hecho público el documento original

Capítulo aparte merecen las medidas –administrativas, fiscales o de otro tipo– para atraer a empresas que quieran instalarse en el entorno, tanto firmas relacionadas con la innovación y la alta tecnología como compañías para prestar servicios auxiliares al acelerador. La constitución de la Industry Office es un paso en ese sentido.

Formación y ayudas a empresas

El documento debe incluir también medidas para potenciar el talento, por un lado, a través de planes de formación de técnicos para el acelerador –con grados, másteres y doctorados en la universidad y ciclos formativos en Formación Profesional– y, por otro, con incentivos para atraer a especialistas de cualquier lugar del mundo, como ya están haciendo Cataluña y el País Vasco a través de sus programas Icrea e Ikerbasque. En este apartado se enmarca la aprobación de grados como los de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial o el de Ingeniería de Tecnología Industrial y de Materiales en la UGR.

En aquella nota de prensa de marzo de 2023 la entonces consejera de Fomento y hoy alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, también afirmaba que se trata de «un plan vivo» y que se revisaría cada dos años, «alineando las acciones con la evolución del Ifmif Dones».

Esos dos años están a punto de cumplirse; es decir, el plan no ha empezado a aplicarse –que se sepa– y ya toca revisarlo. «No sirve para nada el trabajo que hicimos si se guarda en un cajón y no se ejecuta», lamentaba hace unos meses Sergio González, gerente de la Citai de Escúzar y uno de los participantes en su elaboración.