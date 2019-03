Enrique Barón: «El agua parte los grupos parlamentarios por la mitad» RAMÓN L. PÉREZ El ex presidente del Parlamento Europeo ha contado su amplia experiencia como político en el Foro de la Economía del Agua, junto al alcalde la capital, Francisco Cuenca, y el director de la Fundación Prima, Octavi Quintana ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Martes, 26 marzo 2019, 13:05

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha intervenido este martes en el Foro de la Economía del Agua para exponer a Emasagra como un «modelo de éxito entre un socio privado -Hidralia- que aporta la tecnología y la innovación supervisada por el Ayuntamiento de Granada». Cuenca ha expresado que Emasagra ha logrado alcanzar «la autosuficiencia energética en el tratamiento de agua», algo que ha permitido cambiar el concepto 'depuradora' por 'biofactoría' que permite «lograr un modelo circular a través de la generación de energía, la reutilización de agua y la valoración de los residuos resultantes de la depuración generando impacto positivo sobre la sociedad y la biodiversidad».

Cuenca ha destacado como un «acierto» del Foro de la Economía del Agua que se haya escogido «una ciudad del agua para hablar del agua» en la que afloran las potencialidades y las riquezas, «para convertir los retos en oportunidades» con una visión metropolitana y una alianza «estratégica y necesaria» para la gestión del agua «garantizando el bien público.

Enrique Barón, ex presidente del Parlamento Europeo y Presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de España (UEF), ha contado su experiencia política en relación con el agua y ha recordado que en el debate constituyente del Congreso de los Diputados hubo «debate sobre el agua» y ya «en aquella época» teníamos desafíos porque el agua «parte los grupos parlamentarios y los partidos por la mitad». Al respecto ha recordado que lo más difícil de vender en política «es lo que hay debajo de tierra» y para invertir en alcantarillado sin problemas «hay que tener una ciudadanía muy madura».

Barón ha expresado que el agua es una de las «actividades más importantes de acumulación tecnológica» y ha destacado que Granada puede estar satisfecha por su evolución tecnológica porque es un «símbolo como capital del agua mundial». Al respecto, ha asegurado que el agua «es siempre un debate polémico» y actualmente las políticas sobre economía del agua «van adquiriendo cada vez más mayor relieve» y el reto que hay por delante es ver «cómo se consigue un equilibrio político» relacionado con el agua.

En una mesa de debate moderada por el director de IDEAL, Eduardo Peralta, Octavo Quintana, director de la Fundación Prima (Partnership for Research and Innovation in te Mediterranean Area), ha expuesto su conocimiento como gestor y ha asegurado que una gestión integral del agua «es más eficiente y más económica para quien tiene que pagar». Al respecto, ha recordado que en el Mar Mediterráneo existen «retos comunes» que nadie «es capaz de abordar en solitario» ante los que «incluso con una perspectiva conjunta vamos a tener muchos problemas».

Quintana ha mencionado que cuesta «introducir innovación» en la cadena de valor del agua, ya que depende «mucho» del tejido económico y social en el que se aplique. «Tenemos problemas en la región, ya que el agente más importante del Mediterráneo son los pequeños agricultores, con poca formación, con los que hay que hacer una innovación que no implique grandes inversiones de capital y que puedan manejar», ha detallado el director de Fundación Prima. Al respecto, ha añadido que los proyectos de innovación deben tener «una visión económica y de gobernanza», ya que es difícil «desarrollar una tecnología, pero más complicado es aplicarla».