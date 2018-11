«Hay enfermeras que sacan sangre con la luz de las velas» Doctoras llaman a los pacientes de la sala de espera del centro de salud Cartuja. / Rosa Soto Sanitarios de la Cartuja critican las condiciones en las que atienden a muchos de sus pacientes en viviendas con cortes en el suministro eléctrico ROSA SOTO GRANADA Viernes, 16 noviembre 2018, 01:50

Las interrupciones del suministro eléctrico están causando estragos en el barrio de Cartuja y La Paz de tal manera que el Centro de Salud Cartuja emitió ayer una alerta sanitaria por los efectos negativos que están padeciendo tanto pacientes de este ambulatorio como otros vecinos de la barriada. Los cortes de luz representan para los más vulnerables un problema de salud pública, especialmente para las personas con enfermedades crónicas que son electrodependientes y reciben algún tratamiento de oxígeno medicinal que requiere electricidad para el concentrador. Algunos diabéticos han perdido su insulina al no poder mantenerla a baja temperatura en la nevera por no tener corriente eléctrica. Estos son sólo dos de los ejemplos de todos los que enumeró la directora del centro sanitario, Teresa Jerez, pero hay más: «Hay enfermeras que atienden a pacientes a domicilio y sacan sangre con la luz de las velas porque la compañía ha cortado el suministro en la vivienda aunque paguen siempre las facturas».

Jerez atribuye los cortes de suministro eléctrico a una red antigua y obsoleta y critica que la compañía responsable no tome cartas en el asunto a pesar de haber recibido numerosas quejas por parte de los vecinos de la zona. «Afortunadamente el centro de salud no se ve afectado porque tiene otra acometida, pero nos llegan pacientes que han empeorado de salud por no poder llevar una vida normal o seguir con sus tratamientos y hay otros que vienen porque han tenido accidentes domésticos por falta de luz», explicó Jerez. Por otro lado, la labor de los profesionales sanitarios que atienden a domicilio se complica ante la falta de «un recurso tan básico como la electricidad».

Problemas sociosanitarios

«No es cuestión de pobreza energética porque los vecinos pagan sus facturas. Es cuestión de infraestructura», apuntó la directora del centro sanitario. El problema de los cortes de luz no es nuevo en la zona de la Cartuja La Paz y Rey Badis. Llevan «toda la vida así», pero la situación ha empeorado porque «ahora cortan la luz todos los días y durante más tiempo», aseguró Mario Picazo, párroco de La Paz y la Sagrada Familia. Este religioso recordó que se trata de una circunstancia que no sólo afecta en el ámbito de la salud y sanidad de los vecinos, sino también a nivel social.

«Muchas personas mayores pasan frío porque no tienen calefacción ni estufas y otras familias con niños pequeños también se ven afectadas. Los jóvenes no pueden estudiar ni siquiera en la parroquia porque también se va la luz. Esto es un desastre y Endesa es una sinvergüenza porque no da ninguna explicación», relató el párroco. Picazo comentó que el «ayuntamiento tiene buena voluntad, pero no resuelve nada» y lamentó que estos granadinos fueran tratados como «ciudadanos de segunda» a pesar de pagar mensualmente las «elevadas facturas» de la compañía.

La directora del centro de salud Cartuja y este párroco estiman que unas 5.000 personas padecen cortes en el suministros de luz diariamente, pero la cifra ascendería hasta los 15.000 vecinos contando a todos aquellos que tienen problemas puntuales. «A veces pones a cargar el móvil por la noche y al día siguiente no tiene batería porque no había luz», señaló Picazo.

María Ruiz es una monja del Centro Socioeducativo Lestonnac, situado en La Paz, que se ha movilizado para conseguir que el servicio eléctrico de la barriada sea «como en el resto de la ciudad». Ruiz recogió el mes pasado todas las incidencias de avería en el servicio eléctrico y las presentó a Endesa y al área de Industria de la Junta de Andalucía, pero no recibió respuesta por parte de ninguno de estos dos organismos. «Esto es insostenible, parece que no vivimos en Granada. Hace dos o tres semanas estallaron los cables eléctricos de todo un edificio, llamamos al servicio técnico para cambiarlos y no obtuvimos respuesta», relató la religiosa.

A todo ello sumó que hay incluso partes del alumbrado público que tampoco tienen luz por el mal estado del cableado. Sin embargo, lo que más preocupa a los tres testimonios consultados para este artículo es que se haya extendido el rumor de que los cortes de luz son consecuencia de los 'enganches' a la red de cultivadores de marihuana. «Eso es completamente falso», concluyeron.