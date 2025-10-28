«La energía fotovoltáica será pronto como cualquier otro electrodoméstico en una vivienda»

Cada vez más hogares tienen placas solares para autoconsumo. El crecimiento en los últimos cinco años ha sido exponencial y no parece que vaya a ... parar. El vicepresidente de la Asociación de instaladores eléctricos de Granada, Gabriel Villalobos, lo tiene claro, en el futuro tener placas eléctricas será como tener una lavadora o un horno en casa. Algo común y a lo que muy pocos renunciarán.

Villalobos explicó que las empresas del sector están cada vez más especializadas y eso es algo que también contribuye a que las instalaciones sean más eficientes. «Ahora se hacen proyectos dimensionados», precisó. Es decir, las instalaciones fotovoltaicas se adaptan a las necesidades de cada hogar. Se analizan las costumbres de cada familia, cuántas personas residen en la vivienda o cuál es su consumo eléctrico medio. La idea es que cuando se hace una instalación de este tipo la inversión se recupere, como mucho, en tres años. Si se colocan más placas de las necesarias, no sólo es que el coste que paga el usuario sea mayor, es que el ahorro no irá acompasado.

La especialización del sector ha hecho que «cada vez haya menos intrusismo», según precisó Villalobos. «Ahora todo funciona mucho mejor», indicó. Y precisamente en el estudio de la instalación es en lo que más tiempo se invierte ahora. Después, el montaje, se puede tener listo en uno o dos días, dependiendo de las dimensiones.

Otra de las cuestiones que se han aligerado, apuntó el empresario del sector, es que las burocracia se ha reducido. Los trámites para que estas placas sean legales son cada vez más sencillos, tanto para las empresas como para los clientes.

En cualquier caso, Villalobos tiene claro que el mercado va a seguir creciendo. «Hay mucha demanda y mucha expectación», aseveró, en el sentido de que son muchos los que piden presupuestos para colocar estas placas.