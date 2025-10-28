Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Instalación de placas solares en una vivienda. IDEAL

«La energía fotovoltáica será pronto como cualquier otro electrodoméstico en una vivienda»

Las empresas trabajan para hacer proyectos en los que la inversión se recupere en tres años

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Martes, 28 de octubre 2025, 23:45

Comenta

Cada vez más hogares tienen placas solares para autoconsumo. El crecimiento en los últimos cinco años ha sido exponencial y no parece que vaya a ... parar. El vicepresidente de la Asociación de instaladores eléctricos de Granada, Gabriel Villalobos, lo tiene claro, en el futuro tener placas eléctricas será como tener una lavadora o un horno en casa. Algo común y a lo que muy pocos renunciarán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  2. 2 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  3. 3 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  4. 4 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  5. 5 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  6. 6 Tres detenidos en Las Gabias por extorsionar y amenazar con una escopeta a un joven
  7. 7 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  8. 8 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  9. 9 El estreno en la Copa del Rey del Granada, sin televisión
  10. 10 Histórico recibimiento al Maracena en Los Cármenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «La energía fotovoltáica será pronto como cualquier otro electrodoméstico en una vivienda»

«La energía fotovoltáica será pronto como cualquier otro electrodoméstico en una vivienda»