Encuentro de largo recorrido

Me contaba Eduardo Caracuel la principal peculiaridad de su promoción, la que terminó en 1978 y que, curiosamente, había comenzado sólo cuatro años antes. Eso se debió a un ministro granadino de la época, Julio Rodríguez, que quiso unir el calendario académico a los años naturales. Así que el grupo de quienes hoy les hablo, empezaron las clases en enero de 1974, en lugar de hacerlo en octubre del 73. Una curiosidad, que les vincula al calendario juliano. Esos tres meses menos, no sólo no les impidió disfrutar de su carrera, sino que les ha permitido mantener una muy buena relación que se ha hecho patente en la reunión con la que han querido recordar las cuatro décadas de la finalización de la carrera. Un trabajo en el que ha tenido mucho que ver el esfuerzo de Manuel Zurita y Marian Tejera, ambos abogados, que se volcaron en la celebración.

Todo comenzó junto a su querida facultad, la de Derecho, en la que fueron recibidos por el decano, Miguel Olmedo, y contaron con una interesante y divertida lección magistral de José Luis Pérez Serrabona. Luego, sesión de fotos, y una comida en el Pilar del Toro, con música y bailes incluidos.

Muchos participantes que, como Leovigildo Rubio, Josefina López-Marín, María del Carmen Luzón, Guadalupe Moya, Carmen Sánchez, María Dolores Espigares o María José Masats, son procuradores.

Como suele ocurrir, algunos componentes de la promoción han desarrollado su profesión fuera de Granada. Es el caso de María del Carmen Herrera, abogada y asesora del Colegio de Administradores de Fincas de Jaén; María del Mar Gázquez, que ha sido mucho años decana del colegio de Procuradores de Almería; Fernando M. Tallón, director del Servicio Jurídico de Redes de Iberdrola, en Madrid; María Librada Rodríguez (Adita creo que la llaman), funcionaria del juzgado de Primera Instancia de Almería; también en esa localidad es registrador de la Propiedad, César Frías; María Luisa Mayor, abogada en Algeciras; Paloma Tuñón, del TSJ de Madrid; Manuel López, letrado del ayuntamiento de la Línea de la Concepción; José Salvador Martínez, inspector de Trabajo en Madrid; Fernando Martínez, técnico de Administración General del ayuntamiento murciano de Águilas; Purificación Membrive, jefa de servicio de la Diputación de Barcelona, o Jesús Navarro, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, que cantó 'Granada' en el acto del Paraninfo, y que estaba acompañado de su mujer, Pilar Pérez, también magistrada en Barcelona, y también componente de la Promoción.

Y es que este grupo ha dado para mucho, y su labor se ha distribuido por todos los ámbitos, incluso, el no siempre valorado de ama de casa -en exclusiva- como se definen María del Rocío Muñoz y Rosario Villafranca; y también Pilar Soria: «multicargo: madre, abuela doctorada en casi todo, abuela y jubilada». Ahí hay mucho arte.

El mismo arte que siempre derrocha Abelardo González, abogado experto en interpretar la conocida canción 'Gwendoline'. Esta vez no fue la excepción. Detalle que, de nuevo, me contaba Eduardo Caracuel, que fue director del Centro Penitenciario de Albolote y concejal del Ayuntamiento de Granada.

Les cuento más asistentes, porque allí estaban Diego Medina, secretario de Gobierno del TSJA; Milagrosa Peidro, funcionaria del SAS; María Adela Ruiz, letrada ya jubilada que estuvo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; Blanca Sancho, magistrada en Granada; José Antonio Marín, prejubilado de la asesoría jurídica de Cajasur, y su mujer María del Carmen Basterra, también asesora jurídica de empresas; el mismo cargo, en este caso en Caixa que ostenta María José Benavides que, además, es pintora.

Lo dicho, mucho arte, personificado en abogados como Amador García, Julia Blanco, Ernesto Ruiz, Francisco González, Francisco Javier Galech y Jesús Ramón Mellado, especializado en Urbanismo; Mari Cruz Fernández, ex funcionaria de Hacienda; el empresario José Pérez; Francisco J. Torres, inspector de Hacienda; José Antonio Viceira, que desarrolla sus numerosas responsabilidades en Chacuchina; José Carlos Martín, jubilado de CajaGranada; además del juez Antonio de la Oliva; o el notario Antonio Martínez del Mármol.

No quiero olvidarme de nadie -así lo espero- porque también lo disfrutaron Aurora Conde y Antonio Miguel Córdoba, gestores administrativos, éste último en Almuñécar; y Concepción Tamayo, técnico superior de Servicios Jurídicos; Mercedes Sánchez, letrada de la Administración de Justicia; y Luis Mariano Robles, profesor titular de la Universidad de Granada -entre otras ocupaciones-.

Y la lista se completa con Rafael Francisco Torres, Almudena Monge, Antonio Baena,María Eugenia Gómez y Luis Carretero que se declaraba «optimista». Difícil no serlo con una reunión tan bonita.