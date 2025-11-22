Encuentro exclusivo sobre inversión y mercados en Caja Rural Granada

El Auditorio de Servicios Centrales acogió recientemente el Encuentro Informativo 'Perspectivas de Mercados', organizado por el Departamento de Banca Privada y Personal de Caja Rural Granada ... . Más de un centenar de clientes asistieron a este evento exclusivo que buscaba ofrecer información directa sobre mercados, estrategias y productos de inversión en un formato cercano y participativo.

La Directora de Fondos Internacionales del Banco Cooperativo Español, Arantza Loinaz, moderó este interesante evento que reunió a María Vereterra, Client Manager de Schroders y Pilar Martí-Fluxá, miembro del equipo comercial de J.P. Morgan Asset Management, como ponentes.

Se trata de dos de las gestoras con las que habitualmente opera Banca Privada y Personal de Caja Rural Granada cuyo Responsable, Juan Laborda, presentó el evento en el que también estuvo presente parte de su equipo.

De sus intervenciones se extraen las claves que han marcado el año 2025 así como qué se puede esperar para 2026. En primer lugar, las ponentes destacaron cómo vivimos un momento complejo marcado por un entorno geopolítico convulso que, sin embargo, no está impidiendo el crecimiento económico.

A pesar de la volatilidad inicial del año, motivada entre otros factores, por las políticas iniciales de Donald Trump que desencadenaron una auténtica caída de los mercados, la respuesta de Europa, tomando medidas tanto fiscales como monetarias, ha traído efectos positivos que, meses después, se han traducido en crecimiento. Esta estrategia europea para defenderse de esta guerra política y comercial ha resultado óptima favoreciendo «la vuelta de la confianza».

Tras repasar las principales opciones de inversión, sus ventajas e inconvenientes, así como su situación actual; oro, divisas, renta fija o renta variable, tanto María Vereterra, de Schoders como Pilar Martí-Fluxá de J.P. Morgan, desvelaron las claves que, a su juicio, se deben tener en cuenta de cara a operar siendo la «diversificación y el asesoramiento personal», las principales para obtener unos resultados óptimos.

A la pregunta, ¿qué no dejarías de tener en tu cartera este 2026?, María Vereterra aseguró que la «renta variable sigue siendo una opción atractiva, para aprovechar el crecimiento que se está registrando en la economía», pero también -añadió- que diversificaría, contratando renta fija, «para complementar», buscando aquellos activos menos afectados por la inflación.

Por su parte, Pilar Martí-Fluxá subrayó la importancia de «no tener miedo de invertir». «Lo que a priori se visualiza es una tendencia alcista de los mercados». En este sentido, remarcó la importancia de ser «realistas en cuanto a nuestros objetivos financieros y cómo conseguirlos, para que nuestros ahorros no se vean afectados por la inflación a pesar de la volatilidad».

Arantza Loinaz, detalló que, en medio de este escenario, lo más recomendable es diversificar e invertir en compañías con buena calidad crediticia, que «son las que nos van a devolver los cupones y son las que objetivamente van a tener una mejor evolución», pero, sobre todo, manifestó la relevancia de recibir asesoramiento personalizado de la mano de expertos, recordando que «hoy nos acompañan, precisamente, los compañeros de Banca Privada y Personal de Caja Rural Granada, que pueden ser de gran utilidad para lograr sus objetivos financieros».

Para que el dinero no pierda valor en 2026, será fundamental construir una cartera que, al menos, compense el efecto de la inflación. «Tener el dinero en una cuenta corriente implica perder poder adquisitivo —aproximadamente un 2,5 % anual—, por lo que es esencial buscar activos que generen rentabilidad», concluyeron.

Tras un breve turno de preguntas, el Responsable de Banca Privada de Caja Rural Granada, Juan Laborda, agradeció a todos los asistentes su presencia en un acto organizado, especialmente, para ofrecer información de calidad entre los clientes de la Entidad, en un entorno cercano y donde poder trasladar todas sus consultas.

«En Banca Privada y Personal de Caja Rural Granada, estamos codo con codo, con nuestros clientes para apoyarles y lograr sus objetivos financieros en función de su perfil de riesgo», manifestó Laborda quien agradeció a las dos ponentes y a la moderadora su participación en «este enriquecedor debate lleno de claves de cara a la inversión para el próximo año».