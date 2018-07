Encuentran a una mujer a 863 kilómetros del lugar donde desapareció Aviso a las autoridades del enfermero que identificó a la desaparecida. :: ideal La barcelonesa de 74 años descansa en el Hospital San Cecilio a la espera de reunirse con sus familiares PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Martes, 31 julio 2018, 01:15

No existen noches tranquilas en Urgencias. Y si no que se lo pregunten a José María Martínez, enfermero que dio con el paradero de Encarnación Corcoles Ramírez, una mujer barcelonesa de 74 años cuya desaparición en extrañas circunstancias durante la madrugada del 27 de julio tenía en vilo a su familia. Al otro lado del teléfono, todavía soñoliento tras una noche ajetreada, responde Martínez. El enfermero narra cómo descubrió que la desconocida que atendió en los boxes de urgencias a las tres de la mañana resultó ser una mujer buscada en Barcelona.

El Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias, el 061, se encontró a Encarnación Corcoles deambulando por las calles de la ciudad, sin documentación ni ninguna otra posesión que ayudara a identificarla. Los sanitarios decidieron trasladarla en la ambulancia hasta el hospital San Cecilio para examinarla.

Los Mossos d'esquadra activaron el operativo en Masies de Roda, lugar en el que desapareció la madrugada del viernes. Todo parece indicar que Encarnación se fue por su propio pie a eso de las 5.30 con un Toyota Land Cruiser azul marino. Dos días y 863 kilómetros después, el enfermero granadino dio con Encarnación. En el examen previo los auxiliares médicos la atendieron sin conocer sus antecedentes porque la mujer llegó «medio dormida» y no había nadie que pudiera aportar dato alguno sobre ella: «Venía completamente sola», aclaró el enfermero. Cuando la señora llegó al puesto de atención, seguía aturdida y era incapaz de articular palabra. Los sanitarios le hicieron un test para descartar la intoxicación por fármacos. Martínez y sus compañeros decidieron darle medicación para despertarla. Encarnación recobró la conciencia completamente desorientada: «No sabía dónde estaba», manifestó Martínez.

Poco a poco y tras varios intentos, la mujer pudo juntar palabras y les comunicó a Martínez y a una auxiliar de enfermería cuál era su nombre. Corcoles era incapaz de facilitar ningún dato más sobre su domicilio, familia, o número de teléfono. Ante la insistencia y la preocupación de los sanitarios, consiguió expresar que estaba en Granada de visita turística.

De pronto, alarmada y confusa a partes iguales, preguntó varias veces al equipo del Hospital San Cecilio por su bolso y pidió que llamaran a la Policía. La mujer alegó que se lo habían robado con toda su documentación, sus posesiones personales y 500 euros en efectivo. En un nuevo intento del enfermero por arrojar algo de luz sobre la historia de su paciente le preguntó, al recordar que le había referido que se encontraba en la ciudad de visita, el nombre del sitio donde se hospedaba, pero la mujer contestó nuevamente que no se acordaba. «La señora no proporcionó ninguna información sobre su hospedaje, cosa que nos chocaba porque si venía de visita tendría que tener algún dato. No me cuadraba la historia y metí en Internet su nombre y la encontré en la lista de desaparecidos».

La fotografía y la descripción casaba con Encarnación Corcoles Ramírez, mujer de 1,45 metros de altura, pelo largo y rubio con una cicatriz en la cabeza y gafas. La información de un periódico catalán aseguraba que la mujer se marchó en un Land Cruiser azul marino que hacía tiempo que no manejaba, sin embargo, informó al enfermero que llegó a Granada en tren y sobre el coche en el que desapareció no sabía nada. «Cuando vimos a la paciente en Internet no dábamos crédito. Es la historia de esta noche», asegura Martínez todavía perplejo. El hospital llamó a la Policía y los agentes contactaron con la familia. Afortunadamente, la mujer se encuentra en buen estado y se recupera en el hospital. Los mossos d'esquadra contactaron con el centro ara pedir que no le den el alta hasta que no lleguen sus familiares. Aún hay varios interrogantes por resolver: ¿Cómo llegó a Granada?, ¿dónde está el vehículo? o ¿qué ha pasado con el bolso? Mientras tanto, el enfermero, participe de esta aventura, descansa con la satisfacción del trabajo bien hecho.