Encuentran escondidos tras una furgoneta a dos ladrones que acaban de robar joyas de una casa

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito Norte de Granada a dos varones de 38 y 28 años de edad respectivamente, como ... presuntos autores de un delito de robo con fuerza, tras haber sido sorprendidos en la calle escondidos tras una furgoneta y portando una bolsa con numerosas joyas de oro en forma de pendientes, medallas cadenas y colgantes, además de varios relojes, procedentes presuntamente del robo de un domicilio acaecido momentos antes en una calle cercana del mismo distrito.

Los hechos tuvieron lugar cerca de las once de la noche en una calle del distrito Norte de Granada. Fue en ese lugar donde una dotación policial de servicio en la zona con la misión de evitar la comisión de delitos y de mantener la seguridad ciudadana, tras tener conocimiento a través de la Sala CIMACC-091 de un robo perpetrado momentos antes en el interior de un domicilio, localizó a dos individuos que mostraban un comportamiento extraño. Ambos, tras detectar la presencia policial, intentaron esconderse detrás de una furgoneta y deshacerse de una bolsa de color amarillo.

A continuación, después de ser interceptados por los policías y comprobar que se hallaban indocumentados, los agentes realizaron el registro de sus pertenencias. En el interior de los bolsillos del pantalón del menor de ellos encontraron varios pendientes de oro. Por otra parte, la inspección del contenido de la bolsa amarilla reveló la existencia de numerosas joyas de oro y plata, algunas con zafiros o perlas, además de varios relojes de distintas marcas y características.

En conjunto, a los presuntos autores se les incautaron diecinueve pendientes de oro y tres de plata, tres medallas de oro y dos de plata, dos cadenas de oro y una de plata, un colgante de oro, un anillo de oro y siete relojes. Todas estas joyas fueron devueltas a su legítimo propietario. No obstante, según pudieron saber los agentes, del domicilio se habrían sustraído, además, dos ordenadores portátiles, un ciclo computador, unas gafas de sol, 200 euros en efectivo y una cámara de vigilancia.

Además del delito imputado como presuntos autores de un robo con escalo, ya que habrían accedido al domicilio entrando por una ventana después de trepar por una reja, los dos detenidos fueron propuestos para una sanción administrativa al haberse encontrado entre sus pertenencias sendas papelinas de heroína.

Los detenidos, dos varones de 38 y 28 años de edad, ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.