Relojes y joyas recuperadas. Ideal

Encuentran escondidos tras una furgoneta a dos ladrones que acaban de robar joyas de una casa

Del interior del domicilio, al que presuntamente accedieron mediante escalo, también habrían sustraído dos ordenadores portátiles, un ciclo computador, unas gafas de sol, 200 euros en efectivo y una cámara de vigilancia

C. L.

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:25

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito Norte de Granada a dos varones de 38 y 28 años de edad respectivamente, como ... presuntos autores de un delito de robo con fuerza, tras haber sido sorprendidos en la calle escondidos tras una furgoneta y portando una bolsa con numerosas joyas de oro en forma de pendientes, medallas cadenas y colgantes, además de varios relojes, procedentes presuntamente del robo de un domicilio acaecido momentos antes en una calle cercana del mismo distrito.

