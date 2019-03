Encuentra la figura que buscas con Mar Lesser No+Kilos

El centro estético tiene preparado un plan para que puedas lucir radiante en los meses de primavera y verano. Aún estás a tiempo de conseguir el mejor aspecto gracias a sus tratamientos IDEAL Miércoles, 27 marzo 2019, 00:02

Ya estamos en primavera y es el momento de empezar a cambiar nuestro armario y a disfrutar más del calor, el sol y las actividades al aire libre. El buen tiempo viene de la mano de múltiples eventos y actividades de ocio. Aún estamos a tiempo de poder disfrutar de nuestra figura y acudir a todos los compromisos primaverales sintiéndonos mejor que nunca, disfrutando de nuestro aspecto y proyectando una imagen que deslumbre a nuestro paso. Además, el verano se encuentra la vuelta de la esquina, siendo el momento ideal para preparar nuestro cuerpo y lucir una figura ideal cuando llegue el calor.

Mar Lesser, centro franquiciado No+Kilos, recomienda comenzar lo antes posible sus tratamientos para cuidar nuestro cuerpo y estar radiante en los próximos meses. La clínica, dirigida por Mar Arco, tiene más de 30 años de experiencia en el sector estético, pudiendo ofrecer los servicios más adecuados para cada perfil. Es el momento perfecto para comenzar a perder peso de forma uniforme y sin efecto rebote o realizar un tratamiento de remodelación de la silueta, no dejes que el tiempo se te eche encima.

Las últimas novedades

En los últimos meses, Mar Lesser ha incorporado varias novedades a su catálogo de servicios. Si pides cita con ellos podrás disfrutar de nuevos tratamientos de remodelación y tonificación. El primero de estos, es la mesoterapia combinada con frío y calor, un tratamiento indicado para combatir la celulitis, la grasa localizada y las arrugas; mejorando el aspecto de nuestra piel. Gracias al frío combinado con el calor se logra maximizar su resultado a la hora de remodelar la silueta.

De la mano de Sothys, podrás disfrutar de un tratamiento corporal de juventud, evitando el envejecimiento prematuro. Esta gran novedad permite alisar la piel y devolver su luminosidad. Sus activos innovadores tonifican el cuerpo en las zonas rebeldes y aportar una mayor firmeza a la piel. Mar Lesser también ha incluido tratamientos para deportistas y su importante plan para acabar con la celulitis y la piel de naranja.

No podemos olvidar el tratamiento estrella de Mar Lesser, espacio No+Kilos, que es la pérdida de peso. Gracias a No+Kilos podrás lograr librarte de estos kilos de más sin efecto rebote. Es importante no dejar estos tratamientos para más adelante, pues se necesita un tiempo prudencial para obtener resultados eficaces y duraderos con el tiempo. No dejes para mayo o junio tu salud estética y consigue los mejores resultados para lucir genial durante el resto del año.

Luce genial en cualquier evento

Las fechas de primavera están copadas de eventos y celebraciones como bodas, bautizos o comuniones. Mar Lesser mantiene abierta su agenda de primavera y verano de 2019. Ya puedes reservar para hablar con su equipo profesional y comenzar lo antes posible el tratamiento que deseas, incluyendo sus especialidades faciales o de pérdida de peso. También mantienen sus promociones señaladas hasta el próximo 31 de marzo, incluyendo sesiones estéticas completas de maquillaje, peinado y lacado de uñas.

El primer paso para lograr la figura perfecta en los próximos meses es concertar una cita con el equipo experto de Mar Lesser. Puedes pedir información y cerrar la primera visita en el número de teléfono 958 523 873 o visitando la clínica en calle San Antón, 48-50. El centro estético dispone de horario ininterrumpido de 9:30 a 19:30 de lunes a viernes. También puedes tratar con sus profesionales los sábados en horario de mañana.