«Con todo lo que nos hemos encontrado en las piscinas se me han quitado las ganas de baño»

José Manuel Fernández con diferentes objetos útiles para el mantenimiento de piscinas
Entrevista a José Manuel Fernández, reparación y mantenimiento de piscinas
MARINA NAVAS
Martes, 20 agosto 2019, 10:45

José Manuel Fernández comenzó a trabajar en la temporada de verano cuando tenía catorce años en el negocio familiar de reparación y mantenimiento de piscinas 'Granagua' de la mano de su padre. Admite que, aunque es experto en el mundo de las piscinas, prefiere escaparse a la playa en sus días libres, y que le dan envidia los que disfrutan de ella mientras él trabaja con con el calor de agosto. Sin embargo, confiesa que estos años de experiencia le han enseñado a ser trabajador y constante en el trabajo.

–¿Cuántos años llevas trabajando en la temporada de verano?

–Llevo desde los catorce años trabajando. Cuando comencé en primero de ESO todos los veranos mi padre todas las mañanas me levantaba a las 7 y me llevaba con él y hasta las 2 o 3 los días que teníamos suerte. Yo en ese momento, como veía a mis amigos jugar, estaba todo el rato pensando en que yo también podría estar con ellos. La verdad es que e no era muy agradable tener que trabajar con tu padre cuando podrías estar en la piscina con tus amigos. Pero con el tiempo me ha enseñado a ser bastante trabajador y constante en el trabajo.

–¿Con qué te quedas de trabajar en estas fechas?

–Yo me quedaría con que el sector de las piscinas abarca mucho más de lo que imaginamos. Cuando empecé pensaba que esto era limpiar una e ir a la siguiente, pero hay muchas cosas a lo que dedicarnos y cada producto tiene un mundo por descubrir. Lo que más me motiva es el aprendizaje.

–En tus días libres, ¿desconectas del trabajo dándote un baño en la piscina?

–Yo prefiero la playa y eso que tengo piscina en casa. Con todo lo que nos hemos encontrado en algunas se me han quitado las ganas de pegarme un baño.

–¿Qué piscinas dan más problemas? ¿Las de agua dulce o salada?

–No influye que sean de agua salada o dulce, sí que lo hace el cómo se mantenga la piscina. Para tener un agua cristalina necesitamos tener unos valores ideales de PH, cloro, alcalinidad, ácido isocianúrico... y si no están regulados da igual que sea de sal o de cloro. A la hora de mantenerlas son casi iguales; las salinas necesitan tener ocho horas de funcionamiento todos los días, pero ambas funcionan automáticamente.

–¿A nivel de usuario cuál es mejor?

–Por supuesto la de agua salada. Al contrario que las de cloro, el agua no se mantiene a base de químicos, si no que gracias a una célula se convierte en cloro, pero no el 'normal' si no uno mucho más saludable. Cuando te bañas en la piscina se nota bastante la diferencia; las personas que tienen problemas de piel (como dermatitis) no notan nada raro o molesto al salir como ocurre con las de cloro.

–Llevas trabajando en verano desde los catorce años, ¿alguna anécdota divertida?

–Un día fui a quitar el toldo de una piscina y para hacerlo hacen falta dos personas, uno a cada extremo. Entonces ese día, al no estar atento quité el toldo y tiré a la persona que estaba en el otro extremo de la piscina con el móvil encima. Yo todavía no he tenido la mala suerte de que me pase algo así, pero es algo muy común, ja, ja, ja, ja.

–¿Qué significa trabajar en un negocio familiar?

–Muchos se piensan que porque trabaje con mi padre es más fácil y ameno, pero todo lo contrario, me exige más de lo que lo harían en otra empresa. Por un lado, es bueno porque aprendes más de lo harías en otro lugar porque es más exigente, y por otro lado tienes la confianza de que si algo falla, por lo menos, es tu padre y sabes perfectamente que estás aquí para aprender.

–¿Es fácil desconectar el ámbito familiar con el laboral?

–No te creas, ja, ja, ja. Al final sigo viviendo en casa de mis padres y lo veo todos los días. Cuando trabajamos estamos centrados en ello, pero luego nos tenemos que ver en casa también.

–¿Algún mensaje para el resto de personas que trabaja en verano?

–Les mando mucho ánimo porqué se lo que es trabajar a las cuatro de la tarde a pleno sol en estas fechas, y la verdad es que no se lo deseo a nadie. Sobre todo, lo peor es cuando está media Granada en la playa tomando el sol con la cerveza bien a gusto y yo en la piscina sin poder refrescarme, ja, ja, ja.