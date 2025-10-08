El verdadero sentido del deber

La Subdelegación de Defensa cumplió su XXXI aniversario en Granada, y además de entregar reconocimientos, nos dejó dos momentos especiales que sorprendieron a los asistentes ... al acto.

La institución protagonista, con una importante responsabilidad en temas administrativos, de personal, patrimonio y de difusión de la 'Cultura de la Defensa', celebra hace años un concurso para escolares llamado 'Carta a un militar español'. La ganadora de este año –se han presentado 231 textos–, Martina Linares, recibió el diploma y regalos –junto a la directora de su colegio, La Presentación, Silvia Rojas– y comenzó a leer el escrito.

Empezó hablando de un militar «no tan anónimo», dejó claro que conoce «el verdadero sentido de ser militar», y sorprendió con un rotundo «el orgullo que siento por ti». Y es que esa carta ganadora, esas palabras están dirigidas a su padre, el capitán de Corbeta Javier Ignacio Linares, fallecido a muy temprana edad, y al que su hija homenajeó, en presencia de su madre, Nuria Romero, y que emocionó a quienes allí estábamos.

Momento especial del aniversario que, cada año, aprovecha la entrega de distinciones como la Encomienda de San Hermenegildo que recogieron César Titos y Javier López; la mención honorífica de Juan Francisco Solana y Fidel Castro, y la medalla de la Operación Balmis, de Helga María Castillo.

Jefes de área y personal, todo el equipo, se afanaban en poner el brillo a un acto que contó con numerosas autoridades, entre ellas –y aún no lo he podido saludar– el nuevo secretario general del Madoc, el general Juan Ignacio Reyes.

Todos ellos pudieron aplaudir a los reservistas voluntarios distinguidos; como los honoríficos, caso de Cristina Pérez-Montaut, Juan Carlos Fernández, Francisco Javier Villegas, José María Fernández y José Antonio Sáez; y hubo ascensos de Fernando Miguel Morales, Sonia Gálvez, Arturo Jesús Ubiña y un buen compañero y amigo, el ya capitán Cecilio Ventura Aranda. Y se nombraron reservistas del año a Mario Gallardo y Felipe Manuel Ropero, y reconocimientos para Israel Corral y –desde la memoria– a José Luis López.

Federico González-Vico, coronel jefe de la Subdelegación de Defensa, tomó la palabra para explicar algunos de los objetivos logrados –importantes– en este último año. Y anunció que se nos marcha en unos meses del puesto, tras cumplir su mandato, satisfecho de la labor realizada.

El coronel delegado de Defensa en Andalucía, Ignacio Rosales de Salamanca, no dejó de dar las gracias a una persona «muy intensa en su trabajo» a la que «echaremos de menos» y pidió –una cariñosa atención– un aplauso para González-Vico, que lo recibió, como siempre, sonriente.

Se va, pero tanto él como su mujer Montse se quedan en Granada, así que no los perdemos, y disfrutaremos de su compañía en muchos lugares, sobre todo en los relativos a sus grandes devociones: el Cristo de los Favores, las Angustias y la Virgen del Rosario Coronada, cuyas hermandades estuvieron presentes.