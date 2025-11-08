Silvia Membrive, nueva decana del Colegio Profesional de Economistas, toma posesión

Cuando entregó a su madre el ramo de flores que acababa de recibir, se entendió la dimensión tan cercana de la celebración. Les hablo de ... Silvia Membrive que tomaba posesión oficial de su cargo como decana del Colegio Profesional de Economistas tras las elecciones celebradas antes del verano. Y lo hacía rodeada de su junta de gobierno, en la que cuenta con Emilio Palomar como vicedecano y con Miguel Ángel Velázquez como secretario, además de otros cargos como el que ostentan Cristina Ruiz, Manuel Rejón, Rafael Martín-Recuerda, Álvaro Quero y Esther Vaquero.

También tomaron posesión Remedios Moreno, Francisco José Liébana, Macarena Martínez, Antonio Ignacio González, Carlos Martín, José Antonio Romacho, Francisco Martín-Moré y Christian Prados, un equipo potente que quiere, como dijo la decana, defender la profesión, fortalecerla y «proteger nuestras competencias» para «ser referencia de rigor y ética».

No se olvidó tampoco aquí de su familia, dándole las gracias por el apoyo en un cometido que, como toda responsabilidad, exige una dedicación plena. Y se dirigió a los colegiados –a los de siempre y a los nuevos–, a las instituciones y a la sociedad en general, dispuesta a «abrir puertas al diálogo».

Todo ello, ante la presencia del presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez, que participó activamente en el acto que cerró con los mejores deseos para el nuevo equipo.

La jornada sirvió también de acogida a los precolegiados, la entrega de las becas a los nuevos colegiados, y la imposición de insignias de plata y de oro, estas últimas para rendir homenaje a más de cuarenta años de vida colegial, que recibieron Antonio Martínez, Miguel Hernández y Lázaro Rodríguez; y hubo un cariñoso guiño a Manuel Peña «por su dedicación y entrega en sus labores en la Comisión Deontológica».

Además de la intervención del delegado de Economía de la Junta de Andalucía, Gumersindo Fernández y el video del presidente del Consejo Andaluz, Francisco J. Tato; se entregó la distinción como colegiado de honor a David Jiménez-Blanco, con una trayectoria impecable, hoy presidente de la Bolsa de Madrid, del patronato de la Fundación Amigos de la Alhambra y comisario de la candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural. Recibió el reconocimiento del presidente nacional y la decana, junto a los dos ex decanos presentes en el acto institucional, Francisco Martín-Recuerda y Miguel Romero.

Se habló mucho de la profesión, ante un gran grupo de asistentes de todos los ámbitos. Me llamó la atención esta frase: «Los economistas saben las cosas y las dicen, pero se les hace poco caso».