María Pérez y el periodista José Ramón Villalba, insignias de Oro de la Guardia Civil

Son grandes, calificativo que puedo aplicar a todos y cada uno de los hombres y mujeres que trabajan en la Guardia Civil, y que ayer ... celebraban el acto oficial de su patrona, la Virgen del Pilar. Tan grandes que no solo distinguen a los suyos, sino también a personas que, desde sus distintas responsabilidades, comparten sentimientos y objetivos.

Este año, las insignias de Oro me emocionaban. Una de ellas, en la categoría de Granada Benemérita, recaía en un gran periodista y mejor persona: mi compañero José Ramón Villalba. Su sonrisa al recogerla dejaba claro el orgullo de quien ha sabido, durante años, narrar como nadie temas a veces complicados, pero siempre necesarios.

Y, vaya lujo, compartió el momento con otra insignia, en la modalidad universal, con nuestra deportista con mayúscula, María Pérez, que me lo pone tan fácil que, con decir su nombre, no tengo que justificar más motivos para el reconocimiento. Es de Granada y presume de ello. Y eso nos encanta.

Todo comenzó –en un día con el calor dando tregua y sin lluvia– con los de la casa; es decir, con las medallas al Mérito Militar con distintivo blanco que recogían treinta y nueve componentes de la Guardia Civil, en un acto presidido por el coronel jefe de la Comandancia, Francisco Javier Arteaga, junto al subdelegado del Gobierno de España, José Antonio Montilla.

Ambos hicieron uso de la palabra, resumiendo el trabajo de una plantilla que ha sabido mantener el alto nivel al que nos tiene acostumbrados. De las palabras de Arteaga me quedo con dos momentos: cuando confesó que «recibo cada día muchas felicitaciones por la labor que realizáis», orgulloso del equipo que dirige –desde el primero hasta el último–, y otro, cuando agradeció el respaldo recibido desde su nombramiento, especialmente en estos días difíciles –como les conté– tras la reciente pérdida de su padre.

Muy cercano en todo momento, el coronel entregó el reconocimiento a Antonio Fernández, como representante de los veteranos, y que a sus 98 años puede presumir de una trayectoria profesional –que comenzó en 1946– impecable.

Para él fueron muchos aplausos que también recibieron José Antonio González, Miguel Amezcua, Miguel Ángel Romero y Francisco Torres, que están en la reserva, y aplausos igualmente para el fiscal coordinador de Delitos Informáticos, Francisco José Hernández, y para el jefe accidental de la Policía Nacional en Granada, Rafael Rodríguez. Por cierto, mi recuerdo para Juan de Dios Piedra, que se nos ha marchado a tierras melillenses donde, seguro, continuará con su espléndido trabajo.

El mismo buen hacer que siempre ha demostrado –y sigue demostrando– Rosario Pilar Guerrero, medalla al Mérito por su «profesionalidad, disposición y lealtad» como funcionaria de la Comandancia.

Momentos emotivos también para personas y empresas que sobresalen por su colaboración con la Guardia Civil, con caras conocidas y amigas como el director de ALSA, Valeriano Díaz, y también Marisol Asenjo, como presidenta de la Asociación Damas del Pilar; María Dolores Delgado, de la Unidad de Lucha contra el Fraude; Francisco Javier Fonollá, director de la Administración de la Seguridad Social; la Policía Local de Alhendín; o Vicente Marín, experto en derecho de extranjería y hermano de mi compañero Pepe Marín, que disfrutó como nunca de una foto tan especial. Reconocimientos al diputado provincial Antonio Díaz; al juez Miguel Ángel Ayuso; al fiscal Miguel Ángel Sánchez; a María José Jiménez, directora del Instituto Andaluz de Criminología; al director de Endesa, Juan Antonio Sánchez; al fiscal Carlos Galindo; y a Antonio León y Jerónimo Luque, de Caja Rural.

Y acabo con dos jóvenes brillantes galardonadas por su excelencia académica: Amaya Villatoro e Isabel Jieli Mingorance, que –ya me sonaba el apellido– es sobrina del director de Proyecto Hombre. Un día muy familiar, sin duda. Felicidades al Cuerpo.