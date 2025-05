El letrado Enrique Ceres recibe la Medalla de Oro del Colegio de Abogados

Serán cincuenta y siete en unos días los años que el homenajeado vive volcado a su profesión como abogado. Una trayectoria, la de Enrique Antonio ... Ceres, a la que se refería en su laudatio –el discurso que se hace como elogio a una persona en un acto solemne– el diputado quinto del Colegio de Abogados, Rafael López Guarnido. Pero no pudo leerlas –una indisposición se lo impidió– y terminaron resonando en la voz de otro compañero de la junta de gobierno, Antonio Olivares.

Enrique Ceres –nos contaba en ese relato–, en su extensa trayectoria profesional, ha defendido las causas penales más importantes que han atravesado nuestra historia provincial. En concreto recordaba casos lejanos como el incendio del palacio arzobispal o, más recientemente, la venta de Los Cármenes, entre otros muchos. Como «un maestro de penalistas» le definía, recordando a su padre, del mismo nombre –su madre se llamaba Concepción–, que llegó a ser decano del colegio de Procuradores.

«Eso –contaría después el protagonista de la jornada– me permitió que, al llegar a la facultad de Derecho, los términos legales me fueran familiares». Siempre supo que no «podía más que ser abogado». Y su entrega le ha llevado a recibir la Medalla de Oro del colegio profesional al que lleva perteneciendo de forma ininterrumpida más de cinco décadas. Trabajó con otro nombre destacado del mundo jurista, José María Stampa Braun con el que compartió seis años, dos de ellos como pasante, una figura que quiso reivindicar: adaptada a los tiempos, pero «que es un gran apoyo para la formación». Porque, afirmó «nuestra profesión se aprende en los despachos».

Con emoción escuchaba el relato que su compañero hacía de su trayectoria –destacando también su faceta docente– y más aún cuando se refería a su familia: su mujer, Adelaida, sus hijas, Macarena, María del Mar y Belén –continuadora de la estirpe– y sus nietos Marta, Ángel, Quique, Jorge y Nacho, con edades entre los trece y los tres años. Y otras personas muy cercanas como su hermana Conchi y sus sobrinos, Enrique y Conchi y, por supuesto, María Luisa, que ha sido durante mucho tiempo secretaria en su despacho.

En la presidencia del acto estaban Rafael López Cantal, José María Rosales de Angulo, Guillermo Padilla, Antonio Mir y Fernando Mir, además de Ignacio Joya y Coral Vega. Y, por supuesto, el decano del Colegio de Abogados, Leandro Cabrera, que se mostró emocionado al ver el cariño y la admiración de los compañeros de profesión, muchos, que quisieron asistir al acto.

Enrique Ceres confesaba, a sus 80 años que, aunque se lo tendrá que plantear, «me cuesta mucho dejar este trabajo», a lo que el decano replicó con un contundente «siempre podremos aprender de las personas tan grandes como tú, no nos dejes».