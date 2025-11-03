Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Acto de la asociación Guardias Civiles Solidarios de Granada. E. X. C.
Homenaje a un Guardia Civil granadino fallecido en la dana de Valencia

La Asociación de Guardias Civiles Solidarios finaliza su apoyo a los afectados por la dana de Valencia, ayudando a las hijas de un compañero fallecido

Encarna Ximénez de Cisneros

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:45

Vimos un video en blanco y negro, que parecía una película antigua de guerra. Pero lo que contaba ocurrió hace apenas un año y no ... trataba de temas bélicos. Era un resumen del trabajo realizado por la Asociación de Guardias Civiles Solidarios de Granada que, desde el principio y durante meses, han estado echando una mano en la tragedia provocada por la DANA de Valencia.

