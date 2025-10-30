Granada se erige como portavoz del homenaje a los 500 años del marino de la tierra, Álvaro de Bazán

Cuando dijimos «los de Graná, a la foto», nos dimos cuenta del protagonismo de nuestra provincia en una iniciativa tan necesaria como oportuna. No en ... vano –y así se reconoció–, fue aquí donde surgió la Asociación 500 Aniversario Álvaro de Bazán, que busca, con una cifra tan redonda, hacernos sentir orgullosos de contar en nuestro pedigrí con un gran marino y una mejor persona, según consta en todos los anales. La asociación va a hacer muchas cosas, y ese programa se presentaba a nivel nacional en el Museo de la Marina, que, gran curiosidad, está en La Mancha. Hay una explicación para ello, y siempre lo recuerdan: se hizo –iniciativa del propio Bazán– en El Viso «porque pudo y porque quiso». Y bendita la hora, porque el lugar es maravilloso. Aprovechen que la asociación tiene preparada una serie de viajes durante el próximo año para que no se pierdan la experiencia.

¿Qué pasó ayer en este lugar, el palacio que construyó nuestro Álvaro de Bazán? En primer lugar, nos recibió el heredero de tan brillante marino granadino, el XV marqués de Santa Cruz, Álvaro Fernández-Villaverde, feliz por la atención que se está prestando a su antepasado; el almirante Enrique Torres, director del Instituto de Historia y Cultura Naval, y, por supuesto, el presidente de la asociación, Trinitario Betoret –también estuvo su mujer, Sara Catalá–, quien desgranó los motivos de esta bonita aventura en la que se ha sabido rodear de un gran equipo.

Allí estaban Joaquín Alfredo Abras, ahora en Cultura de la Diputación; el presidente del Consejo Social de la Ciudad de Granada, Javier de Teresa; el abogado Fernando Mir; o el periodista –bien conocido en esta casa– Eduardo Peralta. Por cierto que también acudieron compis de otros medios, como Luisfer Quesada, Mamen Sánchez, Jorge de la Chica y Juanjo Medina.

Pude saludar al comandante naval de Granada y Almería, Ángel Gamboa, uno de los inspiradores de esta iniciativa, junto a la Archicofradía del Rosario Coronada –imagen, ya saben, que estuvo en la batalla de Lepanto–, representada por su hermano mayor y por su secretario, Ramón Marín y Juan Antonio Palma, quienes realizaron una ofrenda floral en la capilla del palacio, hoy uno de los dos archivos de la Marina –el otro está en Madrid–; Eduardo Ortega, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos; y, de la Asociación de Capitanes de Yate, Antonio García y Manuel Henares.

Disfrutamos de una visita por las instalaciones, donde pudimos contemplar algunos de los magníficos documentos que forman parte de ese archivo, presentados por su directora técnica, Pilar del Campo. Todo ello, acompañados por la alcaldesa de El Viso, Fátima Ginés, y el alcalde de Almagro –localidad que rinde culto a otra advocación muy granadina, la Virgen de las Nieves–, Francisco Ureña.

También asistieron el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez; también de la Costa, Juan Luis Ubiña; y Ramiro Pérez de la Blanca, Antonio Mora y Justo Ruiz. Nos enteramos de muchos de los proyectos que –si les gusta el tema– les recomiendo seguir. Son realmente interesantes. Les adelanto algunos: conciertos, jura de bandera para civiles, presentaciones de libros, inauguración de una estatua, exposiciones y concursos artísticos y literarios. Y esto es solo el principio.