La delegación granadina desplazada al evento con la asociación posa con los anfitriones del Museo de la Marina, en El Viso, actores del centro y miembros de la Armada Española. E. X. C.
La Mirilla

Granada se erige como portavoz del homenaje a los 500 años del marino de la tierra, Álvaro de Bazán

Una reparación necesaria

Encarna Ximénez de Cisneros

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:24

Cuando dijimos «los de Graná, a la foto», nos dimos cuenta del protagonismo de nuestra provincia en una iniciativa tan necesaria como oportuna. No en ... vano –y así se reconoció–, fue aquí donde surgió la Asociación 500 Aniversario Álvaro de Bazán, que busca, con una cifra tan redonda, hacernos sentir orgullosos de contar en nuestro pedigrí con un gran marino y una mejor persona, según consta en todos los anales. La asociación va a hacer muchas cosas, y ese programa se presentaba a nivel nacional en el Museo de la Marina, que, gran curiosidad, está en La Mancha. Hay una explicación para ello, y siempre lo recuerdan: se hizo –iniciativa del propio Bazán– en El Viso «porque pudo y porque quiso». Y bendita la hora, porque el lugar es maravilloso. Aprovechen que la asociación tiene preparada una serie de viajes durante el próximo año para que no se pierdan la experiencia.

