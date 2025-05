Exalumnos del colegio Escolapios se reencuentran tras más de cinco décadas

Comenta Compartir

Puede parecer que les cuento la misma historia –unas bodas de oro y un poquito más en este caso– pero, en realidad es algo nuevo ... porque cada relato conlleva nombres, vivencias y sentimientos que los convierten en únicos. Después de más de cincuenta años, antiguos alumnos de la promoción de Preu 1971 y del Bachillerato cursado durante los años 60 en el colegio Escolapios de Granada volvieron a encontrarse en el lugar donde compartieron una parte fundamental de su vida. Fue un reencuentro lleno de emoción, recuerdos y afecto, en el que volvieron a recorrer las aulas, los pasillos, la iglesia… todo parecía reconocible, como si el tiempo no hubiera pasado. La cita fue posible gracias al impulso de un grupo encabezado por Gerardo Alguacil, y a la implicación de compañeros como Antonio Baquero, que, afortunadamente me puso sobre la pista y me permitió compartir los detalles del encuentro.

«Fue magnífico», dijo, «parecía que no hubieran pasado 55 años». Y así fue: bastaron unos saludos y miradas para que el grupo volviera a reconocerse como entonces, ya que no habían podido hacerlo en las fechas redondas de cuatro o cinco décadas. Mereció la pena la espera. La jornada comenzó con una misa en la iglesia de San José de Calasanz —la antigua capilla del colegio, hoy parroquia— en recuerdo de los compañeros ya fallecidos. Después, se dejaron llevar por la ilusión de pisar lugares -en muchos casos intactos- y reconocerse en fotografías antiguas. Entre los asistentes, nombres como Félix Barbadillo, Alberto Castellón, José Andrés García, Enrique Aranda, Manuel Vallecillo y Jorge Bolaños, felices de compartir un día lleno de abrazos, sonrisas y hasta confidencias. Lo vivieron también Eugenio Castillo, Juan Rodríguez, Javier Fernández, Juan Sánchez, Carlos Bravo, Pablo Carazo y Germán Álvarez de Cienfuegos. Uno de los momentos más especiales fue la entrega del libro La historia del Colegio junto al río, obsequio del actual director, Lino Ferrer quien adelantó que se está preparando una nueva edición, en la que se incluirán vivencias de otras promociones, como la protagonista de este reencuentro. El grupo organizador quiere ahora dar continuidad al encuentro: formar una red de antiguos alumnos, localizar a quienes aún no han sido contactados y volver a reunirse. Porque volver a casa es posible, incluso después de décadas. Y porque hay lazos que, cuando se crean en la juventud, permanecen intactos con el paso del tiempo.

