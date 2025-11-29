El Banco de Alimentos entrega sus Premios a la Generosidad y los Petos de Honor

Antes de comenzar, las pantallas ya mostraban un resumen del trabajo desarrollado por el Banco de Alimentos de Granada durante el último año: campañas, recogidas, ... reparto de productos y la actividad diaria de una entidad que sostiene a miles de familias. Unas imágenes que servían como recordatorio del motivo por el que se celebraban los Premios a la Generosidad 2025: destacar a quienes han colaborado de manera decisiva con esta labor.

El acto, presentado por Esther Medina, se abrió con la intervención del presidente del Banco de Alimentos, Manuel Marchal, quien subrayó la importancia del apoyo institucional y ciudadano y, por supuesto, del voluntariado, fundamental para llegar al mayor número de personas posibles. Manuel tuvo un guiño para el presidente de Honor, Indalecio García que, por compromisos adquiridos, no pudo estar —como seguro le hubiera gustado— en la gala.

Entre las distinciones, la Universidad de Granada, cuyo compromiso social quedó reflejado —como en el resto de los homenajeados— en la semblanza que se podía ver en la pantalla del salón de actos del colegio mayor Isabel la Católica, donde tuvo lugar el evento. Subieron al escenario el vicerrector de Investigación y Transferencia, Enrique Herrera, y también el director del Secretariado de Compromiso Social, José Luis Cabezas, que dieron las gracias y se unieron a una idea generalizada entre los premiados: «somos nosotros quienes os damos las gracias por vuestra labor», en referencia al Banco de Alimentos.

En esa línea se expresó también Poli Servián, que recogió el premio otorgado a la Fundación Caja Rural Granada, mientras que José Antonio Martín-Lagos, el padre Antonio Álvarez, Mario Torres y Antonio Mir —que fue el encargado de tomar la palabra— lo hacían en nombre de los Padres Agustinos Recoletos y el Club Deportivo Padre Marcelino.

La siguiente distinción fue para Hortoventas, cuya aportación al Banco de Alimentos ha sido notable en materia de suministro de productos frescos. El encargado de recoger el premio fue Jesús Palma, que dejó constancia del compromiso de su cooperativa. Compromiso que también mantiene CajaGranada Fundación, representada por Fernando Bueno, que subió al escenario para dar las gracias en nombre de la entidad.

En el acto —en el que estuvieron presentes la concejala Amparo Arrabal y la delegada de la Junta, Matilde Ortiz— participaron varios colaboradores del Banco, entre ellos su secretario, Manuel Navajas, y también Juan Antonio Maldonado, Rafael García, Isabel María Martín, Jesús García, Bernabé Esteban, Pablo Serrano, Ana Isla, Marciano Morales, Isabel García o Margarita Álvarez.

Y llegó uno de los momentos centrales: los Petos de Honor, otorgados este año al equipo de la Gran Recogida 2023, formado por Teresa Martínez, Carmina del Valle, Adela Valero, María García y Cristina Rivas, cuyo trabajo de coordinación y movilización de voluntarios resultó clave en aquella campaña que superó todas las expectativas, fruto de una entrega constante que se llevó el gran aplauso de la tarde.

Una labor que continúa, a veces de forma silenciosa, y que necesita mucha ayuda. Así que, me remito al titular: que cunda el ejemplo.