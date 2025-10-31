La Asociación 7 Villas reivindica en Tózar el papel transformador de las mujeres rurales

No pasa nada por ser un pueblo pequeño; es más, hay cosas que a muchas personas les gustaría disfrutar y, nada mejor que contarlo. Eso ... ocurrió en Tózar –uno de los siete núcleos que conforman el municipio de Moclín–, donde la Asociación 7 Villas de Granada reunió a mujeres del entorno para poner en común reivindicaciones, ideas y sugerencias.

El encuentro se realizaba alrededor de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural y quería dejar clara la fuerza transformadora que ellas tienen. En esa línea intervinieron el alcalde de Moclín, Marcos Pérez, y la concejal de Igualdad, Mari Nieves Orduño –también acudió otra de las componentes del equipo de gobierno, María José Jiménez–, que incidieron en la necesidad de seguir visibilizando el trabajo femenino, tan constante como silencioso, que sostiene los pueblos día a día.

La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, Teresa Illescas, se mostraba feliz de su primera visita al lugar -se comprometió a volver- y destacó el trabajo que se viene haciendo para afianzar la población y mejorar la calidad de vida. En eso coincidieron todos los representantes institucionales.

No es una labor fácil, por eso fueron importantes las presentaciones que pudimos disfrutar. Por un lado, la que ofreció el gerente del Grupo de Desarrollo Rural del Poniente Granadino, José Luis Fernández, que explicó las oportunidades que ofrecen las líneas de ayuda y la Estrategia de Desarrollo Local Leader, despertando el interés de las asistentes. En el grupo, representantes de colectivos como las asociaciones de mujeres Nuestra Señora de los Remedios de Puerto Lope, La Torre de Tózar, y La Comunitaria y Mujeres Alameda, ambas de Moclín. Igualmente participaron propietarias de establecimientos turísticos como la Casa Rural Balcón de la Plaza, en Moclín, y la Casa del Árbol de Tózar. Y, por supuesto, la familia del Rincón de Marcelo: Marcelo, Mariluz, Cecilia y Víctor –y el pequeño Antonio– donde se celebró el acto y que cuidó cada detalle del encuentro.

Muy interesante fue también la intervención de José Arcos, asesor de explotaciones agrarias, quien habló de la titularidad compartida como una herramienta clave para alcanzar la igualdad real en el campo y que todavía es desconocida para muchas personas. Y, claro, habló el alma de la reunión, representando a la Asociación 7 Villas de Granada, Carmen Hoces, que puso sobre la mesa cuestiones esenciales como el despoblamiento, la conciliación y la necesidad de seguir creyendo en el territorio. Activa y decidida, Carmen sabe que hay que trabajar en el día a día para conseguirlo.

También aprovechó para presentar el IV Concurso de Fotografía 'Miradas de Mujer y Entorno Rural', una iniciativa que invita a mostrar la vida cotidiana y la transformación del campo a través de la mirada femenina. El certamen, en el que colabora la Diputación, tiene premios interesantes y las fotografías podrán enviarse, hasta el 30 de noviembre, a asociacion7v@gmail.com.

Un homenaje sencillo a las mujeres rurales que continuó con una puesta en común en forma de charla, proyectos y testimonios, y, sobre todo, poniendo en valor el trabajo en equipo. Se habló de muchos problemas por resolver, pero también de todo lo positivo que se puede alcanzar en el mundo rural. Ese es el camino.