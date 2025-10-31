Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento del acto de homenaje a las mujeres del entorno rural. IDEAL
La Asociación 7 Villas reivindica en Tózar el papel transformador de las mujeres rurales

En el encuentro se presentó el IV Concurso de Fotografía 'Miradas de Mujer y Entorno Rural', una iniciativa que invita a mostrar la vida cotidiana y la transformación del campo

Encarna Ximénez de Cisneros

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:24

No pasa nada por ser un pueblo pequeño; es más, hay cosas que a muchas personas les gustaría disfrutar y, nada mejor que contarlo. Eso ... ocurrió en Tózar –uno de los siete núcleos que conforman el municipio de Moclín–, donde la Asociación 7 Villas de Granada reunió a mujeres del entorno para poner en común reivindicaciones, ideas y sugerencias.

