La encantadora ruta por los jardines de Granada

Salir de Granada para desconectar y conectar con la naturaleza. Es una práctica habitual, pero no siempre ese propósito se encuentra al salir de la urbe, dentro de ella existen rincones muy atractivos que permiten disfrutar de la calma en un recorrido por la ciudad. El Ayuntamiento, a través de Turismo Granada, ofrece un recorrido por los 10 jardines imprescindibles y ahora que el otoño permite disfrutar de algo más de fresco, aunque no demasiado, es una gran opción para salir de casa.

1. Generalife

El Generalife fue lugar de descanso para los reyes de Granada y hacienda de explotación agrícola. Destacan sus jardines ornamentales y sus huertos, data de finales del siglo XIII. Está formado por dos edificaciones unidas entre si por el Patio de la Acequia, el más emblemático de los situados en esta área de la Alhambra. Es en este punto donde se encuentra la Acequia Real, encargada de llevar el agua a todos los huertos y al conjunto en general de la Alhambra. En su época estaba situado fuera del recinto del monumento, siendo su único acceso desde el paseo de los Tristes, a través de la cuesta de los Chinos.

2. Casa-Museo Manuel de Falla

El compositor gaditano Manuel de Falla estuvo muy ligado a Granada. Muestra de ello es el carmen que ha llegado hasta nuestros días donde habitó durante veinte años el genio andaluz. Su casa se encuentra situada en el barrio de la Antequeruela Alta, muy cercano a la Alhambra y en lo más alto del Realejo. El carmen sigue manteniendo la esencia del hogar en el que viviera Falla en nuestra ciudad, recordando el ambiente que le inspiraría para componer sus obras de su etapa granadina. En la casa-museo se pueden admirar multitud de objetos personales, recuerdos y regalos del famoso compositor, amigo íntimo del escritor granadino Federico García Lorca.

3. Fundación Rodríguez Acosta e instituto Gómez Moreno

Próximo a la Alhambra y al vecino Carmen de los Mártires, la fundación Rodríguez Acosta tiene su sede en un bonito carmen con unos impresionantes jardines. Encuentra su origen en el deseo explícito del pintor granadino José María Rodríguez Acosta de establecer a su muerte un centro de cultura que sirviera de inspiración para otros artistas de la ciudad. El edificio data de principios del siglo XX y cuenta con diferentes estilos arquitectónicos que no dejarán indiferente al visitante. Un complemento ideal a la visita a la Alhambra ya que dará una visión distinta de la ciudad con sus espectaculares vistas sobre toda la urbe. La fundación cuenta con numerosas colecciones artísticas, algunas de las cuales fueron donadas por la familia de Manuel Gómez-Moreno, de ahí que el complejo sea también sede del instituto que lleva su nombre.

4. Paseo del Salón

Un agradable bulevar arbolado que discurre paralelo a los jardines del Genil, con bancos de piedra que se reparten a lo largo y a los lados y farolas de tipo fernandino, ideal para descansar o escapar del bullicio del centro de la ciudad. El paseo del Salón forma parte de los espacios públicos ajardinados relacionados con el río Genil de Granada, principal testigo del urbanismo decimonónico y la ideología liberal burguesa. Su construcción respondía en aquel entonces a la voluntad de adaptarse a los modelos europeos y modernizar el trazado viario heredado de la época musulmana, dotando a la ciudad de espacios abiertos, amables y ordenados para el esparcimiento y la sociabilidad, así como por motivos de salubridad y encauzamiento del río.

En el lateral izquierdo del paseo, mirando a Sierra Nevada, se encuentran una serie de casas y palacetes de principios de siglo destinados a la alta burguesía, fruto de la parcelación y urbanización de la huerta de Escoriaza a finales del siglo XIX. Algunas de ellas, desde el número 6 hasta el número 11, sede actual de la Delegación Provincial de Cultura, conforman un conjunto de alto valor arquitectónico y urbano, donde su arquitectura y exuberante jardinería mantienen una estrecha relación.

5. Parque García Lorca

Ocupa una extensión de 80.000 metros cuadrados. Fue inaugurado el 10 de mayo de 1995, tras un largo proyecto que arrancó en 1984 con la compra de la huerta a los descendientes de la familia García Lorca y otras expropiaciones. En 1989 José Ibáñez Berbel gana el concurso de ideas y el 23 de abril de 1991 (día del libro) grupos de escolares plantan los primeros árboles. Se trata de un parque contemporáneo rodeando la casa familiar del poeta.El entorno circundante a la vivienda mantiene elementos de la primitiva huerta y el resto del parque presenta un diseño más actual. Destacan la rosaleda, una de las mayores de Europa y el paseo de álamos que frena acústica y visualmente el impacto de la autovía.

6. Jardín Botánico

En origen fue la huerta del colindante Colegio de San Pablo de la Compañía de Jesús, pasando todo el complejo a la Universidad de Granada cuando la Orden fue expulsada de España en el año 1767. Su creación es consecuencia del nuevo plan de estudios universitarios de 1776, aunque no se materializará hasta el primer tercio del siglo siguiente. El cercado exterior, con las tapias y enrejado se realizó hacia 1875, donde destaca la portada de la calle Duquesa, donde se sitúan los relieves de dos ilustres botánicos: Mariano La Gasca y Antonio José Cavanilles. Cuenta con 70 ejemplares arbóreos de gran porte, destacando un Ginkgo biloba, uno de los primeros ejemplares plantados en la Penisula Ibérica. Hoy, su valor estético como jardín romántico e histórico situado en el centro de Granada prima sobre el científico que justificó su creación, especialmente tras la creación del Jardín Botánico de la Cortijuela en 1965.

7. Aljibe del Rey

Por el estilo arquitectónico y el emplazamiento se cree que el Aljibe del Rey o Aljibe Viejo se construyó en la época zíri. Es el mayor aljibe musulmán de Granada, con capacidad para 300 metros cúbicos. El aljibe dispone de cuatro naves cubiertas por bóvedas de cañón y tres arquerías centrales. El interior del aljibe está acondicionado para su visita, dentro de las instalaciones del Carmen del Aljibe del Rey, sede de la Fundación Agua Granada. Se conoce también con el nombre de Aljibe Viejo o Aljibe Grande de la Alcazaba. Situado en la Placeta del Cristo de las Azucenas. Consta de 4 naves. La fecha de construcción data del siglo XI.

8. Carmen de Max Moreau

Fue residencia del artista belga Max Léon Moreau, quien vivió aquí más de treinta años, dejando a su muerte en el año 1992 todos sus bienes al Ayuntamiento de Granada. Fue rehabilitado en el año 1998 como Casa Museo. Conforme a su tipología de «Carmen», cuenta con vivienda, huerto y jardín, así como tres pequeños bancales para adaptarse al desnivel de la colina. Consta de tres edificaciones independientes comunicadas por medio de patios: la casa del pintor, el estudio y la vivienda del casero. La vivienda es actualmente la sala de exposición permanente de parte de su obra, mientras que lo que fue su estudio —la zona que sufrió mayor intervención— es ahora la que recrea la vida del pintor.

9. La Chumbera

La Chumbera es un complejo municipal situado en el Sacromonte. Tiene un emplazamiento envidiable, con vistas espectaculares al monte Valparaíso, la Alhambra, y la Catedral y algunas de las cuevas más bonitas, como son: la Gazpacha, la Golondrina y las Cabreras. Además, la Chumbera cuenta con un anfiteatro y el auditorio Enrique Morente con vistas a la Alhambra en el que tiene lugar el Festival de Musica y Danza de Granada.

