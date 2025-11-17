Las empresas impulsan la Capitalidad Cultural: «Hoy Europa nos ve más fuertes»

Las empresas granadinas han escenificado hoy su apoyo a la candidatura de Granada como capital europea de la cultura en 2031 con un acto en ... la Cámara de Comercio de Granada que ha reunido a 350 de las principales empresas granadinas.

Estaban todas las grandes referentes del tejido empresarial granadino, una imagen que ha emocionado especialmente a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

«Vaya imagen, vaya foto de importancia, es un respaldo enorme», ha asegurado Carazo, que se ha congratulado de que las empresas respalden «la ilusión que une al conjunto de la ciudad». «Gracias por convocarlo Gerardo porque nos sirve de estímulo. Hoy Europa nos ve mucho más fuertes», ha dicho la alcaldesa al presidente de Cámara Granada y la CGE, Gerardo Cuerva

«Puedes contar con las empresas Empujamos todos fuerte», ha respondido Cuerva.

El presidente de Cámara Granada ha recordado que las organizaciones empresariales se sumaron a esta iniciativa en septiembre de 2024 y se ha congratulado de cómo ha ido creciendo la candidatura desde entonces.

«Es una iniciativa magnífica, de las que van a haber Levantar la cabeza a Granada a medio y largo plazo», ha incidido Cuerva.

Por su parte Marifran Carazo, que ha recordado que mañana es el día de la empresa granadina declarado por el pleno, ha subrayado que esta unidad es el primer éxito de la candidatura. «Esta unidad ya es legado».